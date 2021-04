Softball, Italia: Mike Candrea entra nello staff tecnico come special advisor

Un colpo importantissimo. Mike Candrea entra a far parte dello staff tecnico della nazionale italiana di softball in qualità di special advisor. A ufficializzare l’ingresso del coach è la FIBS con una news su suo sito ufficiale.

Mike Candrea seguirà la squadra e coadiuverà Federico Pizzolini lungo tutto un 2021 che per Piancastelli e compagne vorrà dire prima Europei in casa (Friuli Venezia-Giulia, dal 27 giugno al 3 luglio) e poi soprattutto Giochi Olimpici di Tokyo (dal 21 al 27 luglio).

Si parla di una leggenda assoluta del mondo del softball. Mike Candrea infatti è stato inserito nella National Softball Hall of Fame dopo che sul diamante ha ottenuto due titoli nazionali NJCAA con il Central Arizona College, ha fatto crescere alla University of Arizona giocatrici del valore di Jennie Finch, Jenny Dalton, Susie Parra, Nancy Evans, Laura Espinoza, Alica Hollowell, Caitilin Howe e più di recente l’azzurra Giulia Koutsoyanopulos, sorella di Aldo, giocatore della nazionale di baseball; e, last but non least, ha vinto – come manager della nazionale americana di softball – l’oro alle Olimpiadi di Atene 2004, l’argento a quelle di Pechino 2008, e due titoli iridati ai Mondiali 2002 di Saskatoon e a quelli 2006 di Pechino.

“Sono veramente emozionato di poter lavorare con la Nazionale Italiana nella sua preparazione verso i Campionati Europei ed i Giochi Olimpici di Tokyo. – ha dichiarato Candrea – È una grande occasione per ripagare il gioco del softball per tutto ciò di buono che mi ha dato negli ultimi 40 anni e dare il giusto tributo alle mie origini italiane e al precedente manager della Nazionale Enrico (Obletter, ndr) che è mancato improvvisamente. Sono pronto a dare il mio aiuto in ogni modo possibile all’eccellente staff azzurro.”

Foto: FIBS / EzR NADOC