Sinner-Bautista Agut oggi, Masters1000 Miami: orario, tv, streaming, programma

Oggi, venerdì 2 aprile (ore 19.00 italiane), sarà il giorno della grande sfida per Jannik Sinner. L’altoatesino scenderà sul campo del Grandstand di Miami (Stati Uniti) per giocarsi l’accesso alla prima finale di un Masters1000 della carriera. Il suo avversario sarà la testa di serie n.7 del torneo Roberto Bautista Agut.

Un match in cui, se si guarda alla classifica, il favorito è lo spagnolo. L’esperienza dell’iberico e l’abitudine di giocare partite di questo livello fanno pendere la bilancia dalla sua parte. Tuttavia, nell’unico precedente che si è tenuto sul cemento di Dubai quest’anno, è stato Jannik a imporsi al termine di un confronto molto duro sul punteggio di 6-4 3-6 7-5. Bautista Agut, memore di quella sconfitta, darà l’anima per battere Sinner e guadagnare la qualificazione per l’atto conclusivo. Sarà, pertanto, interessante capire come reagirà l’azzurro.

Il classe 2001 del Bel Paese, fino ad ora, ha dato grandi risposte dal punto di vista mentale. Più che il fisico, è stata la testa a sorreggerlo nei momenti di difficoltà che si è trovato ad affrontare. Emblematico l’incontro in quarti di finale contro Alexander Bublik. Il kazako, con il suo tennis “creativo”, ha un po’ messo a nudo i limiti tecnici attuali dell’italiano, bravo però a trovare in corsa delle soluzioni per dare un connotato diverso alla partita. La semifinale di oggi contro Bautista Agut dunque sarà l’ennesimo esame per chi sta ancora imparando e studiando per diventare un futuro campione.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Jannik Sinner-Roberto Bautista Agut, match valevole per le semifinali del Masters1000 di Miami. La partita sarà in diretta televisiva su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204) ed in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

SINNER-BAUTISTA AGUT: DATA, PROGRAMMA, ORARIO

VENERDI’ 2 APRILE:

ore 19.00 italiane Jannik Sinner-Roberto Bautista Agut

SINNNER-BAUTISTA AGUT, COME VEDERE IL MATCH IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta televisiva Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204).

Diretta streaming SkyGo e Now.

DIRETTA LIVE testuale su OA Sport.

