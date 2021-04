Scozia-Italia oggi, Sei Nazioni rugby femminile: orario, tv, programma, streaming

Il Sei Nazioni femminile sta per veder terminare la fase a gironi: l’Italia, che ha riposato sabato 3 e poi ha perso in casa con l’Inghilterra sabato 10, andrà in Scozia oggi, sabato 17 aprile. Il match si giocherà a Glasgow ed avrà inizio alle ore 18.00 italiane. Nella partita d’esordio l’Inghilterra ha battuto la Scozia per 52-10, poi ha vinto in Italia per 3-67.

Il match tra Scozia ed Italia, così come gli altri due incontri delle azzurre, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2, mentre tutti gli incontri del torneo saranno trasmessi in streaming su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle gare dell’Italia.

LA POOL DELL’ITALIA NEL SEI NAZIONI FEMMINILE 2021

Pool A

Inghilterra, Italia, Scozia

PROGRAMMA SCOZIA-ITALIA SEI NAZIONI FEMMINILE 2021

Sabato 17 aprile, ore 18.00 italiane

Scozia-Italia

Foto: Mattia Radoni LPS