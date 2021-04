Scacchi, Torneo dei Candidati 2021: ottava giornata. Programma, orario, tv, streaming

Finalmente si riparte. Dopo oltre un anno di pausa, il Torneo dei Candidati 2020-2021 torna a prendere vita in quel di Ekaterinburg, per quella che in sostanza resterà come la più lunga attesa in singolo torneo di uno sfidante al titolo mondiale, quello attualmente detenuto da Magnus Carlsen.

Si riparte col botto, perché Fabiano Caruana deve iniziare già da subito le operazioni di rimonta contro Maxime Vachier-Lagrave. Della battaglia tra l’italoamericano e il francese può approfittare Ian Nepomniachtchi, co-leader, ma il russo deve fronteggiare l’ottima forma dell’olandese Anish Giri. Come da regolamento originario, i confronti tra giocatori dello stesso Paese sono stati limitati all’inizio del girone di “andata” e di quello di “ritorno”, giacché vedremo ora le partite tra Wang Hao e il grande deluso finora, Ding Liren, e tra la wild card Kirill Alekseenko e l’esperto Alexander Grischuk.

L’ottavo turno del Torneo dei Candidati 2020-2021 si terrà oggi dalle ore 13:00 a Ekaterinburg, in Russia. La copertura dell’evento è prevista sul portale chess.com, che ne ha acquisito i diritti, e sul canale YouTube della FIDE, con commento in streaming in inglese, in russo e in cinese, oltre che su tutti i principali siti web di settore, sempre con la trascrizione delle mosse.

TORNEO DEI CANDIDATI 2020-2021: OTTAVA GIORNATA

8° TURNO (19 aprile 2021, ore 13:00)

Caruana – Vachier-Lagrave

Wang Hao – Ding Liren

Nepomniachtchi – Giri

Alekseenko – Grischuk

Foto: Lennart Ootes / FIDE