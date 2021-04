Scacchi, Giri approfitta della patta tra Nepomniachtchi e Caruana per riaprire il Torneo dei Candidati 2021

Superato il primo dei giorni di riposo della sua seconda fase, il Torneo dei Candidati 2021 di scacchi è ripartito oggi con l’undicesimo turno che non ha mancato di riservare spettacolo e più di una sorpresa. A Ekaterinburg (Russia) infatti, il GM olandese Anish Giri ha saputo sconfiggere il GM cinese Ding Liren e approfittare perfettamente della rapida patta nel big match tra il GM statunitense Fabiano Caruana e il GM russo Ian Nepomniachtchi, accorciando così a solo mezzo punto le distanze da quest’ultimo in classifica. Cade invece l’altro dei favoriti per la vittoria, il GM francese Maxime Vachier-Lagrave, che ha dovuto subire la sconfitta da nero contro il sempre pericoloso GM russo Alexander Grischuk. Patta infine la quarta partita di giornata tra il GM russo Kirill Alekseenko e il GM cinese Wang Hao.

Nello scontro attesissimo tra Nepomniachtchi e Caruana, il russo con il bianco è entrato nella variante scozzese della partita a quattro cavalli, probabilmente portando il suo avversario fuori dalla preparazione precocemente in una situazione ideale per evitare grossi rischi. Caruana ha provato a sua volta a mischiare le carte ma con una sequenza di precise mosse Nepomniachtchi ha saputo di fatto liquidare la posizione molto rapidamente e immettersi subito in un finale patto dove lui stesso era l’unico con chances di crearsi una via verso il successo. Alla 41esima mossa, caduto anche il pedone passato che creava i grattacapi a Caruana, i due avversari si sono stretti la mano pacificamente.

La partita più spettacolare e sorprendente della giornata è stata invece quella vinta da Grischuk su Vachier-Lagrave, che vale al russo il primo successo in questo torneo dopo 8 patte e una dolorosa sconfitta. La partita giocata è stata una siciliana chiusa, con il francese che è uscito dall’apertura con una situazione di assoluto equilibrio, se non anche forse leggermente migliore. Nonostante questo la posizione sulla scacchiera era decisamente tagliente e ricca di tatticismi, che rendevano il tutto decisamente coinvolgente. Come era da aspettarsi infatti sono cominciate le inaccuratezze da parte di MVL, costretto a rinchiudersi in difesa e cercare di salvarsi dagli attacchi dell’avversario. Superata la fase più critica, Vachier-Lagrave ha avuto per una mossa la possibilità di liquidare la posizione e portare a casa il mezzo punto, ma la situazione di torneo lo ha portato a cambiare la regina per le torri avversarie nel tentativo di vincere. Una brillante tattica finale ha riportato il vantaggio al bianco e da quel momento in poi il finale è diventato via via sempre più lineare e alla 48esima mossa il nero ha abbandonato.

Continua a dimostrarsi uno degli scacchisti più in forma del momento invece Giri, che dopo aver tremato leggermente ad inizio medio gioco grazie ad un efficace variante di difesa Morphy di Liren contro la sua apertura spagnola ha saputo completamente ribaltare la situazione. In pochissime mosse infatti il cinese ha perso totalmente controllo del proprio attacco, permettendo all’avversario di uscire dalla passività e sacrificare anche un pezzo per spalancarsi la via d’attacco verso il re nero, che non è sopravvissuto a lungo. In appena 29 mosse infatti la posizione è diventata indifendibile e Liren ha abbandonato sconsolato, per quella che è la quarta sconfitta del suo deludente torneo.

L’ultima delle sfide in programma era quella tra Alekseenko e Wang. Il russo ha provato a reagire dopo la brutta sconfitta di mercoledì mettendo in grande difficoltà in apertura il suo rivale in una classica partita italiana variante dei due cavalli, ma nel medio gioco non è riuscito a convertire la pressione in un tangibile vantaggio ed è anzi finito sotto di un pedone con il cinese unico in grado di portare a casa il punto pieno. Il finale è stato però giocato molto attentamente da Alekseenko e alla 55esima mossa si è trovato l’accordo per il pareggio.

Con tre turni ancora da giocare la situazione di classifica vede ancora Nepomniachtchi in testa, ma con solamente mezzo punto di vantaggio rispetto a Giri e un punto su Caruana. Il russo ha tuttavia uno scontro diretto favorevole rispetto all’olandese che dunque deve guadagnargli un punto pieno e scavalcarlo per raggiungere Magnus Carlsen nel match per il titolo di campione del mondo.

CLASSIFICA TORNEO CANDIDATI 2021 – 11/14

1 Nepomniachtchi, Ian 2789 – 7

2 Giri, Anish 2776 – 6½

3 Caruana, Fabiano 2820 – 6

4 Grischuk, Alexander 2777 – 5½

5 Vachier-Lagrave, Maxime 2758 – 5½

6 Wang, Hao 2763 – 5

7 Alekseenko, Kirill 2696 – 4½

8 Ding, Liren 2791 – 4

Foto: FIDE 2021