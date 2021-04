SailGP, le squadre partecipanti ed i timonieri. James Spithill, Ben Ainslie e Peter Burling le stelle

La prima tappa del SailGP 2021-2022 è ormai alle porte, con gli otto team iscritti che si stanno preparando alle Bermuda in vista delle regate del weekend. Tra sabato 24 e domenica 25 aprile andrà infatti in scena il primo atto della seconda edizione della competizione ideata (tra gli altri) dalla leggenda della vela sir Russell Coutts. Si tratta di un tour mondiale composto da 8 tappe, con l’ultimo evento in programma a marzo 2022 in quel di San Francisco. Prevista anche una tappa in Italia e per la precisione a Taranto, dal 5 al 6 giugno 2021.

Si utilizzano i catamarani F50 con foil e a bordo delle varie imbarcazioni ci saranno degli autentici fuoriclasse, tra cui alcuni reduci della 36ma America’s Cup disputatasi a Auckland nello scorso inverno. Rispetto alla prima stagione, che si è disputata nel 2019, il numero di barche partecipanti è aumentato da 6 a 8 per una manifestazione sempre più spettacolare e ricca di concorrenza ad altissimi livelli.

Di seguito l’elenco completo delle squadre protagoniste del SailGP 2021-2022: Australia, Danimarca, Francia, Giappone, Gran Bretagna, Nuova Zelanda, Spagna e Stati Uniti. Il team aussie è campione in carica e verrà timonato da Tom Slingsby (campione olimpico, 9 ori mondiali e vincitore dell’America’s Cup 2013) con l’obiettivo di bissare il successo di due anni fa a Marsiglia.

Presenti in gara nel ruolo di timonieri anche altri grandissimi campioni come Jimmy Spithill (Team USA), Peter Burling (Team Nuova Zelanda) Ben Ainslie (Team Gran Bretagna) e Nathan Outteridge (Team Giappone), con quest’ultimo che potrà contare sull’apporto del siciliano Francesco Bruni (timoniere di Luna Rossa nell’ultima Coppa America) a bordo dell’imbarcazione nipponica come Flight Controller. Nicolai Sehested (Danimarca), Billy Besson (Francia) e Phil Robertson (Spagna) saranno gli altri tre timonieri ai nastri di partenza del nuovo SailGP.

Credit: COR 36 Studio Borlenghi America’s Cup Press