Rugby, Leinster direttamente ai quarti in Champions Cup 2021? Un positivo al Covid-19 nel Tolone

Colpo di scena alla vigilia degli ottavi di finale della Heineken Champions Cup di rugby. Il Tolone non scenderà in campo nella sfida di Dublino contro il Leinster dopo che una positività al Covid-19 nel gruppo francese ha obbligato l’Epcr ad annullare il match.

Con i quarti di finale programmati per settimana prossima, ovviamente, è impossibile riprogrammare il match e, quindi, al 99% arriverà l’annuncio della vittoria a tavolino per 28-0 per i dubliners che, così, passano il turno e ai quarti incontreranno una tra Exeter e Lione.

Un duro colpo per Tolone, e un duro colpo per Sergio Parisse che così deve dire addio ai sogni di gloria europei. Una sospensione che non è la prima quest’anno, basti pensare al caos accaduto durante la Autumn Nations Cup, al rinvio di Francia-Scozia del Sei Nazioni, ma soprattutto proprio la Champions Cup che quest’anno ha visto praticamente annullare la fase a gironi a causa del virus.

Nello stesso di lato di tabellone ci sono le sfide tra Gloucester e La Rochelle, da giocarsi a Kingsholm questa sera, e tra Scarlets e Sale Sharks, di scena al Parc y Scarlets tra quarantott’ore.

