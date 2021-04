Rugby, Challenge Cup: Zebre, contro Bath ci si gioca i quarti di finale

Torna la Challenge Cup, la seconda manifestazione europea di rugby, e torna dopo il lunghissimo stop che ne ha stravolto la forma. Addio alla fase a gironi, interrotta dopo due sole giornate, in questo weekend vanno in scena gli ottavi di finale. E al via ci saranno anche le Zebre, per la prima volta presenti a un’eliminazione diretta e che domani affronteranno a Parma gli inglesi del Bath.

Non è una sfida facile per Boni e compagni, che però hanno un’occasione unica per scrivere la storia e avanzare nel torneo. Nei primi due turni i bianconeri avevano pareggiato con Bayonne e vinto di misura in casa del Brive, mentre in Pro 14 hanno chiuso la stagione con quattro successi. Bath, invece, attualmente è ottava con sette vittorie nel massimo campionato inglese, mentre in Heineken Cup gli inglesi avevano perso entrambi i match disputati, venendo così retrocessi in Challenge Cup.

Bath ha un gran numero di ottimi giocatori in rosa, tra i quali spiccano fra gli altri Joe Cokanasiga, Jacques Du Toit, Taulupe Faletau, Jonathan Joseph, Josh Matavesi, Zach Mercher, Beno Obano, Rhys Priestland, Sam Underhill ed Anthony Watson.

Di contro, invece, le Zebre ritrovano questo weekend tutti gli azzurri assenti negli ultimi due mesi per il Guinness Sei Nazioni e Michael Bradley proverà a sorprendere gli inglesi con una formazione votata all’attacco. Maglia da titolare per Renato Giammarioli, tornato a disposizione dopo un problema tendineo all’anca. Con lui tornano a disposizione Carlo Canna, Marcello Violi, Maxime Mbandà, David Sisi, Giosué Zilocchi, Luca Bigi e Danilo Fischetti, tutti titolari.

Foto: Massimiliano Carnabuci – LPS