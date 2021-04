Non arrivano buone notizie sul conto di Andreas Seppi. L’altoatesino, attualmente n. 96 del mondo, non parteciperà all’edizione 2021 del Roland Garros.

Stando a quanto riportato da tennismagazineitalia, Seppi salterà l’intera stagione sulla terra per sottoporsi all’ormai abituale trattamento all’anca che continua a farlo penare. Per questo, con ogni probabilità, rivedremo Andreas sui campi in erba, superficie che gradisce di sicuro maggiormente rispetto al rosso.

Dal punto di vista statistico, l’azzurro con questo forfait interromperà un serie molto lunga di partecipazioni ai Major (62 consecutivi), iniziata nel lontano 2005. Pertanto, il primato dello spagnolo Feliciano Lopez (75) non potrà essere insidiato e nello stesso tempo anche lo svizzero Roger Federer (65 Slam consecutivi disputati) non dovrà temere “l’assalto” del nostro portacolori.

Andreas però, al di là di questi discorsi statistici, ha deciso di dare priorità alla propria salute e a salvaguardarsi, dopo che comunque quest’anno si è tolto la soddisfazione di vincere il Challenger a Biella e di essere ancora nella top-100 del ranking. Tenuto conto degli acciacchi e dell’età, Seppi non può far altro che gestire in maniera diversa la sua programmazione.

