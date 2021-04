Real Madrid-Chelsea oggi: in Champions League è il momento delle semifinali d’andata. I “Blancos” ricevono a Valdebebas i “Blues”, nei primi 90 minuti dell’incrocio anglo-spagnolo.

Da una parte gli uomini di Zidane che – partiti un po’ in sordina – adesso sognano l’ennesimo trionfo europeo, dall’altra quelli di Tuchel, capace di dare un volto e una filosofia alla sua squadra anche se da subentrato a metà stagione a Frank Lampard. Chi la spunterà? La parola all’unico giudice supremo: il campo.

Il match si svolgerà martedì 27 aprile, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00, e sarà trasmesso in diretta in chiaro su Canale 5 e in abbonamento satellitare su Sky Sport Uno, oltre che in streaming con Mediaset Play, Sky Go e su Now TV. OA Sport vi offrirà inoltre la Diretta LIVE testuale dell’evento, per non perdervi neanche una fase saliente del match.

Real Madrid-Chelsea oggi, Champions League: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni

Martedì 27 aprile

Ore 21.00 Real Madrid-Chelsea

Diretta tv: Canale 5 e Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: Mediaset Play, Sky Go e Now TV

Diretta LIVE scritta: OA Sport

Le probabili formazioni:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Militão, Nacho; Casemiro, Kroos, Modrić; Vinícius Jr, Benzema, Asensio

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; James, Jorginho, Kanté, Chilwell; Mount, Havertz, Werner

Foto: LaPresse