Ranking ATP, la classifica degli italiani nella Race verso le Finals di Torino. Jannik Sinner il migliore

Un 2021 finora ricco di grandi soddisfazioni per il tennis italiano. Tre titoli ATP, tanti successi e risultati di prestigio come la finale di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Miami. Tutti traguardi che permettono di sognare in vista delle ATP di Finals di Torino, dove tra i migliori otto del mondo potrebbe esserci proprio un nostro portacolori.

Attualmente il migliore è proprio Jannik Sinner, che si trova in settima posizione con 1220 punti. Detto di Miami, all’altoatesino vanno aggiunti anche i punti guadagnati con la vittoria ad inizio anno nel torneo di Melbourne e la semifinale raggiunta a Barcellona. Adesso per il nativo di San Candido l’obiettivo è quello di fare bene a Madrid, Internazionali d’Italia e poi Roland Garros per cullare davvero il sogno ATP Finals.

Chi ha già giocato il Masters di fine anno è Matteo Berrettini. Il romano ha appena vinto il torneo di Belgrado ed è in piena corsa per entrare tra i primi otto. Attualmente è all’undicesimo posto, ma per lui saranno fondamentali la stagione sull’erba e quella sul cemento americano.

Più staccati gli altri, da Fognini a Sonego, passando per Lorenzo Musetti, comunque ottimo trentesimo. Un exploit in uno dei prossimi tornei, però, potrebbe rilanciare anche la loro candidatura.

TOP-10 ITALIANI RACE TO TORINO

7. Jannik Sinner 1220 punti

11. Matteo Berrettini 755

18. Fabio Fognini 615

22. Lorenzo Sonego 520

30. Lorenzo Musetti 450

57. Stefano Travaglia 250

60. Gianluca Mager 247

91. Federico Gaio 156

93. Andreas Seppi 152

94. Salvatore Caruso 145

FOTO: LaPresse