Quanti soldi ha guadagnato Marvin Vettori con la vittoria su Holland? Montepremi ufficiale e cifre della carriera

Marvin Vettori ha guadagnato 104.000 dollari (circa 87.500 euro) per la sua vittoria su Kevin Holland nel main event della Fight Night UFC andata in scena sabato sera a Las Vegas. Questa è la cifra che il fighter italiano si è portato ufficialmente a casa grazie al netto successo nel main event: 49.000 dollari (circa 41.200 euro) per il match (si intende la partecipazione), 49.000 dollari (circa 41.200 euro) per la vittoria, 6.000 dollari (circa 5.050 euro) di “incentive pay”. Il trentino non è riuscito a portarsi a casa l’assegno di 50.000 dollari staccato per chi si rende protagonista del “Fight of the Night” (il miglior combattimento della serata), visto che non è stata apprezzata la sua abilità nella lotta a terra contro Holland ma l’affermazione di Julian Marquez in uno degli eventi di contorno.

Stiamo parlando del montepremi elargito dalla UFC, la promotion di MMA (arti marziali miste) più importante al mondo, per quanto si è visto realmente sull’ottagono. Naturalmente ci sono introiti anche derivanti dalle sponsorizzazioni e quelli non vengono comunicati ufficialmente. A questo punto, prendendo in considerazione esclusivamente i premi di gara, Marvin Vettori ha guadagnato in carriera complessivamente circa 688.000 dollari (circa 579.000 euro). A questo punto, però, i soldi contano davvero poco perché The Italian Dream ha in mente soltanto una cosa: sfidare Israel Adesanya per la conquista del titolo mondiale. Dopo cinque vittorie consecutive e il sesto posto nel ranking dei pesi medi, il 27enne merita la sua chance contro il nigeriano per salire sul trono del Pianeta.