Quanti soldi guadagnano i tennisti italiani? La classifica dei premi 2021: Berrettini in testa, Sinner 3°. Tutte le cifre

L’Italia del tennis sta ottenendo ottimi risultati in questa prima parte di stagione: Matteo Berrettini ha vinto l’ATP 250 di Belgrado, Lorenzo Sonego ha trionfato all’ATP 250 di Cagliari, Jannik Sinner si è imposto nell’ATP 250 di Melbourne e ha raggiunto la finale del Masters 1000 di Miami. Ottimi riscontri suffragati anche del ranking ATP, dove al momento figurano ben nove italiani nelle prime 100 posizioni (1, in top-10, 2 in top-20 e 3 in top-30).

Matteo Berrettini, attuale numero 10 al mondo, è il tennista italiano che ha guadagnato maggiormente in questi primi quattro mesi di calendario. Il romano, che è rimasto fuori a lungo dopo l’infortunio subito agli Australian Open, ha portato a casa 618.901 dollari (circa 512mila euro). Un ottimo bottino, su cui incidono in maniera rilevante gli ottavi raggiunti nel primo Slam della stagione e il successo in terra serba di due giorni fa.

Alle sue spalle si piazza Fabio Fognini con 526.017 dollari (circa 435mila euro), su cui incidono i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Jannik Sinner, che si è issato al 18mo posto della classifica internazionale, ha invece messo da parte 439.014 dollari (circa 363mila euro) e ha offerto un tennis eccellente, tanto da fare sperare in grandi risultati futuri. Lorenzo Sonego può godersi 288.427 dollari (circa 239mila euro) grazie soprattutto all’affermazione di Cagliari, mentre Salvatore Caruso completa la top-5 dei tennisti italiani con più guadagni nel 2021.

Attenzione al giovane Lorenzo Musetti, sesto con 159.480 dollari (circa 132mila euro) e in fortissima ascesa (numero 83 del ranking). Alle sue spalle Gianluca Mager, Stefano Travaglia, Marco Cecchinato e Andreas Seppi. Di seguito la classifica dei guadagni dei tennisti italiani nei primi quattro mesi del 2021. Le cifre si riferiscono esclusivamente agli introiti provenienti dalle prestazioni sportive e dunque dai risultati ottenuti in campo, vengono comunicate settimalmente dall’ATP (aggiornate al 26 aprile). Non sono riportati gli importi provenienti da sponsorizzazioni e altre fonti. Cifre in dollari statunitensi, conversione in euro secondo il cambio di oggi (martedì 27 aprile).

GUADAGNI TENNISTI ITALIANI 2021 (TOP-10):

1. Matteo Berrettini 681.901 dollari (512.301 euro)

2. Fabio Fognini 526.017 dollari (435.416 euro)

3. Jannik Sinner 439.104 dollari (363.473 euro)

4. Lorenzo Sonego 288.427 dollari (238.748 euro)

5. Salvatore Caruso 177.962 dollari (147.310 euro)

6. Lorenzo Musetti 159.480 dollari (132.011 euro)

7. Gianluca Mager 155.958 dollari (129.096 euro)

8. Stefano Travaglia 151.937 dollari (125.767 euro)

9. Marco Cecchinato 150.905 dollari (124.913 euro)

10. Andreas Seppi 95.359 dollari (78.934 euro)

Foto: Lapresse