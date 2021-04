Al Giro d’Italia 2021 farà il proprio esordio il nuovo tubolare P Zero Race TUB SL. La creazione di Pirelli si distingue per la sua rinnovata leggerezza, dovuta a una particolare camera d’aria che garantirà un forte risparmio di peso. Questo tubolare sarà al servizio di tre squadre: la Trek-Segafredo di Vincenzo Nibali, il Team BikeExchange di Simon Yates, la AG2R Citroen.

Il tubolare si presenterà al via della Corsa Rosa con un alleggerimento maggiore del 10%. Pirelli si dimostra all’avanguardia proprio dove i concorrenti si sono fermati, ovvero nel miglioramento del tubolare, prodotto destinato quasi esclusivamente al ciclismo professionistico.

I nuovi tubolari pesano 10% in meno rispetto al precedente P ZERO Velo Tub, ovvero 100 grammi eliminati dalla bici completa! La ricerca ha portato a queste evoluzioni senza però compromettere l’ottimo equilibrio raggiunto tra comfort, grip e protezione dalle forature. La camera d’aria realizzata in un materiale leggero e completamente impermeabile all’aria, mentre del tradizionale lattice è stato utilizzato il TPU (poliuretano termoplastico, materiale applicato per la prima volta alla camera d’aria di un tubolare).

La carcassa del P ZERO RACE Tub SL è sempre realizzata in Corespun con 320 TPI, mentre la mescola di ultima generazione SmartEVO Compoun pensa a regalare un grip eccezionale. Come da regolamento, i ciclisti professionisti possono utilizzare esclusivamente prodotti presenti anche sul mercato e infatti il nuovo tubolare Pirelli sarà presto lanciato al prezzo di 119,90 euro.

Foto: Lapresse