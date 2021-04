Pentathlon, ottimo inizio delle italiane nelle qualificazioni della gara test del nuovo format di Budapest

Hanno preso il via nella giornata di ieri, a Budapest (Ungheria) le qualificazioni per la finale del test del nuovo format di pentathlon moderno. Di cosa parla questa corposa novità, che dovrebbe entrare in scena dalle Olimpiadi di Parigi 2024? Le cinque discipline con questo nuovo format, si svolgeranno tutte nell’arco di 90 minuti: 20 per l’equitazione, 15 per la scherma, 10 per il nuoto e 15 per il laser run, con tre intervalli da 10 minuti ciascuno tra una prova e l’altra. Ci sarà un sistema ad eliminazione che porterà soltanto 12 atleti a prendere parte alla prova finale.

Si è disputata solamente la prova di scherma (oggi si proseguirà con il resto del programma) e, nel complesso, si può dire che le nostre rappresentanti abbiano iniziato con il piede giusto. La migliore prestazione assoluta, infatti, è di Ludovica Montecchia con 30 vittorie e 10 sconfitte ed un totale di 260 punti, davanti ad Alice Rinaudo, seconda con 28/12 e 250 punti, mentre completa il tris italiano Francesca Tognetti con 27/13 e 245 punti.

Quarta la magiara Rita Erdos (25/15 e 235 punti) davanti alla connazionale Kamilla Reti (24/16 e 230 punti) quindi sesta la ceca Aranka Chalupnikova (23/17 e 225 punti) mentre è settima la nostra Maria Lea Lopez con 22 vittorie e 18 sconfitte e 220 punti. Sedicesima posizione infine per Giorgia Agazzotti con 16/24 e 190 punti.

Nella giornata odierna, oltre al completamento delle qualificazioni femminili, scatteranno anche quelle maschili, in vista delle finali del weekend.

