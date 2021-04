Brutte notizie in casa Italia in vista del World Team Trophy 2021, la competizione biennale a squadre di pattinaggio artistico al via ad Osaka (Giappone) dal 15 al 18 aprile 2021. Lo specialista del singolo maschile Matteo Rizzo non parteciperà infatti alla rassegna; la notizia è arrivata tramite un post pubblicato sui canali social del pattinatore nel tardo pomeriggio di domenica 11 aprile.

L’atleta seguito da Lorenzo Magri non ha specificato nel suo breve post le motivazioni che hanno impedito la trasferta nel Sol Levante, pianificata proprio per la giornata odierna: “Sad news – si legge – purtroppo oggi non sono partito come da programma per il WTT. Mi dispiace tantissimo confermare che non sarò presente a Osaka. Faccio il più grande in bocca al lupo a tutta la squadra Italiana e con ansia la seguirò da casa. Forza Italia“.

Stando a quanto riportato nel documento ufficiale dell’ISU, il componente della Nazionale chiamato a sostituire Rizzo sarà Gabriele Frangipani, il quale affiancherà il compagno di allenamenti Daniel Grassl in una gara di altissimo profilo dove saranno della partita big della disciplina come i nipponici Yuzuru Hanyu, Shoma Uno e gli statunitensi Nathan Chen e Jason Brown.

La rassegna sarà visibile integralmente sulla piattaforma Eurosport Player e sui canali Eurosport 1 (giovedì 15 e venerdì 16) ed Eurosport 2 (sabato 17). Prevista in questa occasione anche la trasmissione sul canale YouTube ufficiale dell’International Skating Union (“SkatingISU“).

