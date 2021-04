Pattinaggio artistico: Alexander Volkov lascia la scuola di Plushenko

L‘ambiziosa scuola di pattinaggio artistico diretta da Evgeni Plushenko, la Angels of Plushenko, continua a perdere pezzi importanti. Dopo il recente addio di Alena Kostornaia, tornata nuovamente alla Sambo 70 dove è stata riammessa in prova fino al mese di giugno, a lasciare lo Zar è stato l’allenatore Alexander Volkov, in stanza nell’Accademia da più di tre anni; la notizia è stata confermata dal diretto interessato in un post Instagram pubblicato nel profilo ufficiale del suo team “VolkovIceTeam” nella giornata di lunedì 12 aprile.

“Alexander Volkov e Martine Dagenais hanno smesso di lavorare nell’Accademia “Angels of Plushenko” – dice il messaggio – Vogliamo ringraziare Evgeni Plushenko, la direzione e tutti gli allenatori per questi tre anni di grande lavoro insieme! È stata una partnership interessante e produttiva. Insieme abbiamo fatto molta strada, allenato molti atleti fantastici e ottenuto risultati impressionanti !!! Vogliamo augurare a tutti noi buona fortuna e successo“.

Secondi fonti locali il pattinatore Artyom Kovalev, atleta che si è distinto in questa stagione soprattutto nella competitiva Coppa Di Russia, starebbe seguendo i due allenatori; nulla invece si sa sul resto degli allievi fino a questo momento sotto la guida del mentore.

Quella del coach, oltre a quella della già citata Kostornaia, è soltanto l’ultima di una lunga serie di fughe proprio dal centro fondato dal Campione Olimpico nel 2017: soltanto a gennaio Stanislava Kostantinova, allenata proprio da Vokov, ha abbandonato il gruppo non condividendo alcune decisioni circa il suo processo di formazione; discorso speculare per Ekaterina Ryabova che, a dicembre 2020, ha deciso di cambiare aria in quanto insoddisfatta dalle condizioni di allenamento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Figure Skate | Volkov_iceteam (@volkov_iceteam)

Foto: Valerio Origo