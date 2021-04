Pattinaggio artistico: Alena Kostornaia è tornata ad allenare il triplo axel

Buone notizie per tutti i veri amanti di pattinaggio di figura. L’ancora Campionessa d’Europa in carica Alena Kostornaia ha ricominciato infatti ad atterrare il salto diventato nella stagione 2019-2020 il suo marchio di fabbrica: il triplo axel. L’atleta russa, ritornata a marzo nel team di Eteri Tutberidze, ha infatti presentato nuovamente l’elemento in pubblico in occasione della tappa di Tashkent (Uzbekistan) dello show “Champions on ice“, il tour ad altissimo contenuto tecnico del gruppo principale della Sambo 70.

Seppur l’axel appaia ancora indietro rispetto agli standard a cui ci ha abituato, la moscovita sembra sulla strada giusta; ripristinare un elemento così importante sarà infatti per lei vitale non solo per rimanere al passo con le principali avversarie ma, soprattutto, per assicurarsi un futuro anche all’interno del Team Tutberidze stesso: Kostornaia infatti si trova attualmente ancora in prova fino a giugno; solo dunque a ridosso dell’estate verrà presa una decisione ufficiale circa una riammissione definitiva.

La pattinatrice aveva lasciato la Scuola più importante del mondo del singolo femminile ad agosto 2020, seguendo l’allora compagna di squadra Alexandra Trusova da Evgenii Plushenko. La separazione avvenne a causa di alcuni mal di pancia della fuoriclasse, non particolarmente entusiasta di condividere il ghiaccio con altri talenti più giovani e in fortissima ascesa. Il cambio di coach però non ha mai dato i suoi frutti, anzi. Come evidenziato più volte in queste pagine Kostornaia in tutte le gare a cui ha partecipato ha mostrato una netta regressione su ogni aspetto, perdendo smalto e soprattutto qualità sia sul fronte tecnico che nel suo cavallo di battaglia, le componenti del programma.

Dal suo ritorno a casa Alena è sempre apparsa, da quello ovviamente che si può dedurre dai social, molto serena e sorridente. Non per caso nel corso di queste settimane ha pubblicato sui social diversi video divertenti insieme proprio alle sue compagne di allenamento, come a voler mandare un messaggio chiaro a tutta la comunità che ha seguito il suo caso. Tuttavia, anche con il triplo axel tornato a pieno regime, non sarà scontato riuscire a riprendersi le posizioni che contano. La detentrice del titolo continentale dovrà infatti vedersela non solo con la Campionessa Mondiale Anna Shcherbakova, con una imprevedibile Alexandra Trusova e, soprattutto, con Kamila Valieva, motivata a lasciare il segno al debutto nella massima categoria, ma anche con atlete di alto profilo come Maya Kromykh e Daria Usacheva.

Aliona Kostornaia 3A attempt 25.04.2021 pic.twitter.com/PJ2mbwd3O3 — FigureSkatingRu / Фигурное Катание (@figureskatingRu) April 26, 2021

Foto: LaPresse

Video: Twitter @figureskatingRU