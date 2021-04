A pochi giorni dal termine dell’International Race di Milano, il DT della Nazionale italiana di paracanoa Stefano Porcu ha diramato l’elenco dei convocati per il raduno di Milano, in programma dal 5 al 9 maggio, quando si partirà poi alla volta della qualificazione paralimpica, in palio in occasione della Coppa del Mondo in programma a Szeged, in Ungheria, tra il 9 ed il 16 maggio.

L’Italia, che ha già conquistato il pass paralimpico nel KL1 maschile con Gabriel Esteban Farias, nel KL2 maschile con Federico Mancarella e nel VL2 femminile con Veronica Silvia Biglia (i pass non sono nominali, ma assegnati all’Italia), cercherà la qualifica nel KL3 e nel VL3 maschile e nel KL1 e nel KL3 femminile.

Per centrare l’obiettivo saranno in gara nel KL3 maschile Kwadzo Klokpah, nel VL3 maschile Mirko Nicoli, nel KL1 femminile Elenora De Paolis e nel KL3 femminile Amanda Embriaco. Non ci saranno azzurri al via nel VL2 maschile e nel KL2 femminile.

Oltre ai quattro azzurri appena citati, saranno al via, senza la pressione della ricerca del pass paralimpico anche Gabriel Esteban Farias nel KL1 maschile e Federico Mancarella nel KL2 maschile, mentre parteciperà alla sola classificazione nel VL2 femminile Veronica Silvia Biglia, la quale tornerà in Italia l’11 maggio, prima dell’inizio delle gare.

I CONVOCATI DELL’ITALIA DELLA PARACANOA

KAYAK MASCHILE:

CANOA CLUB BOLOGNA: Federico MANCARELLA

C.L. BISSOLATI: Esteban Gabriel FARIAS

S. CANOTTIERI LECCO: Kwadzo KLOKPAH

KAYAK FEMMINILE:

C.C. ANIENE: Eleonora DE PAOLIS

CANOTTIERI SANREMO A.S.D.: Amanda EMBRIACO

VA’A MASCHILE:

IDROSCALO CLUB A.S.D.: Mirko NICOLI

VA’A FEMMINILE:

CUS TORINO: Veronica Silvia BIGLIA (L’atleta parteciperà alla sola classificazione)

Foto: comunicato stampa Federcanoa