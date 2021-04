Pallanuoto, Serie A1 2021: Savona ad un passo dalle semifinali, la Pro Recco vince il Girone E del Preliminary Round Scudetto

Si è aperto oggi il quinto e penultimo turno del Preliminary Round Scudetto del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. Nel Girone E la Pro Recco batte comodamente il Telimar Palermo per 17-6, mentre nel Girone F il Brescia supera il Salerno per 12-5, infine il Savona blocca sul 9-9 a Siracusa l’Ortigia. La sfida del Girone E tra Pallanuoto Trieste e CN Posillipo si giocherà domani, sabato 1 maggio, alle ore 13.30.

I liguri sono ormai ad un passo dalle semifinali play-off: nell’ultimo turno basterà un pari in casa contro il Salerno, oppure, in caso di sconfitta, sarà sufficiente che l’Ortigia non vada a vincere in casa del Brescia. I lombardi erano già certi del primo posto nel Girone F, che li porterà ad incrociare la seconda del Girone E.

Nel Girone E, intanto, la Pro Recco con la vittoria odierna conquista aritmeticamente il primo posto, mentre il posticipo di domani tra Pallanuoto Trieste e CN Posillipo metterà in palio la possibilità di ambire ancora al secondo posto nel raggruppamento: chi vince si gioca tutto nell’ultimo turno, in caso di pareggio ad avanzare sarà il Telimar Palermo.

TABELLINI

PRO RECCO-TELIMAR PALERMO 17-6

PRO RECCO: Bijac, Di Fulvio 2, Mandic 3, Figlioli 3, Younger 1, Velotto, N. Presciutti 2, Echenique 3, Figari, Aicardi 1, Luongo 2, Negri. All. Hernandez.

TELIMAR PALERMO: Nicosia, Del Basso 3, Galioto 1, Di Patti, Occhione, Vlahovic, Giliberti, Marziali 1, Lo Cascio, Damonte 1, Lo Dico, Migliaccio, Washburn. All. Baldineti.

Arbitri: Petronilli e Paoletti.

Note – Parziali: 4-0 3-2 5-1 5-3 Superiorità numeriche. Recco 2/6 + un rigore realizzato e Telimar 5/10 + un rigore fallito. Usciti per limite di falli Figari e Presciutti (R) nel quarto tempo. Pro Recco con 12 giocatori a referto per l’indisponibilità di Ivovic. Telimar con Washburn in porta dall’inizio. Nel primo tempo Bijac (R) para rigore a Damonte (T). Nel quarto tempo Negri sostituisce Bijac in porta nel Recco.

CC ORTIGIA-RN SAVONA 9-9

CC ORTIGIA: Tempesti, Cassia, Giribaldi, Rocchi 1, Di Luciano, Ferrero 1, Giacoppo, Gallo 2, Mirarchi 2, Rossi 1, Vidovic 2, Napolitano, Piccionetti. All. Piccardo.

RN SAVONA: Massaro, Patchaliev, Urbinati, Vuskovic 2, Molina Rios 2, Rizzo 3, Caldieri, Bruni, Campopiano 1, Fondelli, Iocchi Gratta 1, Bertino, Da Rold. All. Angelini.

Arbitri: Severo e Calabrò.

Note – Parziali: 3-1 2-2 2-3 2-3 Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numerica: Ortigia 3/10 + 2 rigori e Savona 3/9 + un rigore.

AN BRESCIA-RN SALERNO 12-5

AN BRESCIA: Del Lungo, Dolce 1, Presciutti 3, Lazic 1, Jokovic 3, Nikolaidis, Renzuto Iodice 1, Balzarini 2, Alesiani 1, Vlachopoulos, Di Somma, Gitto, Gianazza. All. Bovo.

RN SALERNO: Santini, Luongo 2, Esposito, Sanges, Scotti Galletta, Gallozzi, Spatuzzo, Cuccovillo 2, Elez, Parrilli 1, Fortunato, Pica, Taurisano. All. Citro.

Arbitri: Bianco e Ferrari.

Note – Parziali: 2-1 2-1 3-1 5-2 Usciti pe rlimite di falli Sanges (S) e Balzarini (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: AN Brescia 2/9; RN Nuoto Salerno 0/4. Nel quarto tempo nell’AN Brescia Gianazza sostituisce in porta Del Lungo.

Seconda fase

Classifiche Preliminary Round Scudetto dopo 5 giornate su 6

Girone E: Pro Recco 15, Telimar Palermo 7, Pallanuoto Trieste* 2, CN Posillipo* 1.

Girone F: AN Brescia 15, RN Savona 7, CC Ortigia 5, RN Salerno 1.

* = una partita in meno

Risultati e programma Preliminary Round Scudetto

5^ giornata

Pro Recco-Telimar Palermo (E) 17-6

Pallanuoto Trieste-CN Posillipo (E) sabato 1 maggio ore 13.30

CC Ortigia-RN Savona (F) 9-9

AN Brescia-RN Salerno (F) 12-5

4^ giornata

CN Posillipo-Pro Recco (E) 4-23

Telimar Palermo-Pallanuoto Trieste (E) 10-10

RN Salerno-CC Ortigia (F) 10-10

RN Savona-AN Brescia (F) 11-17

3^ giornata

Pallanuoto Trieste-Pro Recco N e PN (E) 7-16

Telimar Palermo-Circolo Nautico Posillipo (E) 10-9

RN Salerno-RN Savona (F) 7-12

CC Ortigia-AN Brescia (F) 5-11

2^ giornata

Telimar Palermo-Pro Recco (E) 5-15

CN Posillipo-Pallanuoto Trieste (E) 8-8

RN Salerno-AN Brescia (F) 7-16

RN Savona-CC Ortigia (F) 10-6

1^ giornata

Pro Recco-CN Posillipo (E) 21-4

Pallanuoto Trieste-Telimar Palermo (E) 7-13

AN Brescia-RN Savona (F) 11-7

CC Ortigia-RN Salerno (F) 13-5

Foto: LM / Enrico Casiraghi