Pallanuoto, Serie A1 2021: Salerno-Brescia 7-16 nel recupero della seconda giornata del Preliminary Round Scudetto

Si è completato oggi il secondo turno del Preliminary Round Scudetto del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. Nel Girone F il Brescia è passato in casa del Salerno per 7-16, portandosi in vetta in solitaria nel raggruppamento dopo il recupero odierno, restando a punteggio pieno dopo tre partite della seconda fase.

TABELLINO

RN SALERNO-AN BRESCIA 7-16

RN SALERNO: Santini, M. Luongo 1, Esposito 1, Sanges, Scotti Galletta, Gallozzi, Tomasic 1, Cuccovillo 2, Elez 1, Parrilli, Fortunato, Pica 1, Taurisano. All. Citro.

AN BRESCIA: Del Lungo, Dolce 2, Presciutti 1, Lazic 2, Jokovic 2, Nikolaidis 1, Renzuto Iodice 1, Cannella 4, Alesiani 2, Balzarini 1, Gitto, Rossi. All. Bovo.

Arbitri: Ricciotti e Petronilli.

Note – Parziali: 0-4 3-4 1-2 3-6. AN Brescia con 12 a referto. Superiorità numeriche: RN Salerno 1/3 + 2 rigori, Brescia 3/8 + 2 rigori.

Seconda fase

Classifiche Preliminary Round Scudetto

Girone E: Pro Recco 9, Telimar Palermo 6, Pallanuoto Trieste 1, CN Posillipo 1.

Girone F: AN Brescia 9, RN Savona 6, CC Ortigia 3, RN Salerno 0.

Risultati Preliminary Round Scudetto

3^ giornata

Pallanuoto Trieste-Pro Recco N e PN (E) 7-16

Telimar-Circolo Nautico Posillipo (E) 10-9

RN Salerno-RN Savona (F) 7-12

CC Ortigia-AN Brescia (F) 5-11

2^ giornata

Telimar Palermo-Pro Recco (E) 5-15

CN Posillipo-Pallanuoto Trieste (E) 8-8

RN Salerno-AN Brescia (F) 7-16

RN Savona-CC Ortigia (F) 10-6

1^ giornata

Pro Recco-CN Posillipo (E) 21-4

Pallanuoto Trieste-Telimar Palermo (E) 7-13

AN Brescia-RN Savona (F) 11-7

CC Ortigia-RN Salerno (F) 13-5

Foto: Marco Todaro LPS