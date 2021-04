Pallanuoto, Serie A1 2021: Roma-Lazio 9-7 nel recupero del terzo turno del Play Out Round

Nel giorno del compleanno di Roma si è disputato il recupero della terza giornata del Play Out Round del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile: il derby Roma Nuoto-Lazio Nuoto si è concluso sul punteggio di 9-7, ed è stato così completato il girone d’andata.

Va ricordato che l’ultima classificata al termine dei 10 turni del Play Out Round retrocederà in Serie A2: Lazio Nuoto ad un passo dal baratro, essendo ancora a zero punti, mentre la Roma Nuoto può praticamente considerarsi salva, essendo salita a quota 9.

TABELLINO

ROMA NUOTO-SS LAZIO NUOTO 9-7

ROMA NUOTO: De Michelis, Ciotti, Vavic M. 2, Faraglia F. 2, Faraglia P., Martinelli, De Robertis 2, Vavic N., Boezi, Casasola 1, Spione, Tartaro 2, Maiolatesi. All. Tafuro.

SS LAZIO NUOTO: Soro, Provenziani, Colosimo, Tarquini , Vitale A. 4, Marini, Caponero 1, Antonucci, Leporale 1, Narciso, Maddaluno, Bobbi 1, Moscardelli. All. Sebastianutti.

Arbitri: Gomez e Guarracino.

Note – Parziali: 4-0 3-3 1-1 1-3. Usciti per limite di falli Antonucci (L) e De Robertis (R) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Roma Nuoto 4/10 + un rigore realizzato, S.S Lazio Nuoto 1/8 + 2 rigori realizzati.

Seconda fase

Classifica Play Out Round

Girone G: Iren Genova Quinto 12 (4 partite), Roma Nuoto 9 (4 partite), San Donato Metanopoli Sport 6 (4 partite), RN Florentia 3 (4 partite), Lazio Nuoto 0 (4 partite).

Risultati e programma Play Out Round

Girone G

5^ giornata

Roma Nuoto-Iren Genova Quinto 5-9

San Donato Metanopoli-RN Florentia 10-9

Lazio Nuoto riposa

4^ giornata

Lazio Nuoto-San Donato Metanopoli 6-8

RN Florentia-Roma Nuoto 10-11

Iren Genova Quinto riposa

3^ giornata

Iren Genova Quinto-RN Florentia 13-9

Roma Nuoto-Lazio Nuoto 9-7

San Donato Metanopoli Sport riposa

2^ giornata

Lazio Nuoto-Iren Genova 6-12

San Donato Metanopoli Sport-Roma Nuoto 10-11

RN Florentia riposa

1^ giornata

Iren Genova Quinto-San Donato Metanopoli Sport 11-8

RN Florentia-Lazio Nuoto 11-5

Roma Nuoto riposa

Foto: LM / Salvo Barbagallo