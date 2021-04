Pallanuoto femminile, Serie A1 2021: prosegue il tour de force del Verona di Paolo Zizza, domani in acqua a Catania

La Serie A1 2020-2021 di pallanuoto femminile, dopo i due match odierni, proseguirà domani con un altro recupero della seconda fase: nel Girone C, quello del Preliminary Round Scudetto, che deciderà gli accoppiamenti delle semifinali, è in programma alle ore 15.30 la sfida tra l’Orizzonte Catania ed il CSS Verona.

Dunque a meno di ventiquattro ore dal match perso oggi in casa della SIS Roma, prosegue il tour de force per le scaligere dopo l’arrivo in panchina di Paolo Zizza, ex CT del Setterosa. Per le etnee, invece, sarà l’occasione per accorciare nei confronti del Plebiscito Padova, in vista del recupero di mercoledì 5 maggio, decisivo per il primo posto.

Classifiche seconda fase Serie A1 femminile dopo 5 giornate su 6

Girone C – Preliminary Round Scudetto

Plebiscito Padova* 12, L’Ekipe Orizzonte** 6, Lifebrain SIS Roma 4, CSS Verona* 1.

* = una partita in meno, ** = due partite in meno.

Girone D – Final Round

RN Florentia 13, Bogliasco 1951* 7, Vela Nuoto Ancona* 2, Pallanuoto Trieste** 0.

* = una partita in meno, ** = due partite in meno.

Risultati e programma seconda fase Serie A1 femminile

Girone C – Preliminary Round Scudetto

1^ giornata

CSS Verona-Lifebrain SIS Roma 9-9

Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte (a Verona) 11-6

2^ giornata

Lifebrain SIS Roma-Plebiscito Padova 5-11

L’Ekipe Orizzonte-CSS Verona sabato 1 maggio ore 15:30

3^ giornata

Lifebrain SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 6-8

CSS Verona-Plebiscito Padova 7-11

4^ giornata

L’Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova mercoledì 5 maggio ore 14:30

Lifebrain SIS Roma-CSS Verona 13-5

5^ giornata – Sabato 24 aprile

CSS Verona-L’Ekipe Orizzonte 5-9

Plebiscito Padova-Lifebrain SIS Roma 15-10

6^ giornata – Sabato 8 maggio

Plebiscito Padova-CSS Verona alle 14:00

L’Ekipe Orizzonte-Lifebrain SIS Roma alle 16:00

Girone D – Final Round

1^ giornata

Bogliasco 1951-Vela Nuoto Ancona 11-10

RN Florentia-Pallanuoto Trieste 7-6

2^ giornata

Pallanuoto Trieste-Bogliasco 1951 7-9

Vela Nuoto Ancona-RN Florentia 8-8

3^ giornata

Pallanuoto Trieste-Vela Nuoto Ancona sabato 15 maggio ore 14:30

RN Florentia-Bogliasco 1951 11-5

4^ giornata

Pallanuoto Trieste-RN Florentia 9-11

Vela Nuoto Ancona-Bogliasco 1951 7-7

5^ giornata – Sabato 24 aprile

Bogliasco 1951-Pallanuoto Trieste rinviata a data da destinarsi

RN Florentia-Vela Nuoto Ancona 8-3

6^ giornata – Sabato 8 maggio

Vela Nuoto Ancona-Pallanuoto Trieste alle 14:30

Bogliasco 1951-RN Florentia alle 15:00

Foto: LM-LPS / Luigi Mariani