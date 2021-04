Pallanuoto femminile, Serie A1 2021: Florentia corsaro nel quarto turno del Final Round

La Serie A1 2020-2021 di pallanuoto femminile vede andare in scena la quarta giornata della seconda fase: nel Girone D, quello del Final Round, che mette in palio il quinto posto finale, si registra la vittoria in trasferta della RN Florentia per 9-11 in casa della Pallanuoto Trieste, mentre finisce in parità sul 7-7 la sfida tra Vela Nuoto Ancona e Bogliasco 1951.

TABELLINI

PALLANUOTO TRIESTE-RN FLORENTIA 9-11

PALLANUOTO TRIESTE: S. Ingannamorte, Gagliardi 2, Boero 4, Gant, Marussi, Cergol 1, Klatowksi, E. Ingannamorte, Bettini 2, Lonza, Jankovic, Russignan, Krasti. All. Colautti.

RN FLORENTIA: Banchelli, Landi 1, Lepore, Cordovani 1, Gasparri 1, Vittori, Gabelli, Francini 1, Giachi 4, Nencha 3, Marioni, Mugnai, Perego. All. Cotti.

Arbitri: Fusco e Boccia.

Note – Parziali: 5-3 1-2 0-4 3-2. Uscita per limite di falli Russignan (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Trieste 3/7 + un rigore e Florentia 2/5 + un rigore.

VELA NUOTO ANCONA-BOGLIASCO 1951 7-7

VELA NUOTO ANCONA: Uccella, Strappato, Ivanova 1, Santini, Vecchiarelli, Bersacchia, Bartocci 1, Riccio 1, Colletta 1, De Matteis 1, Altamura 2, Quattrini, Andreoni. All. Pace.

BOGLIASCO 1951: Malara, Rosta, Lombella, Cuzzupe’, Mauceri, Millo 1, Santinelli 2, Rogondino 1, Isetta, Carpaneto, Franci 1, Amedeo 2, Sokhna. All. Sinatra.

Arbitri: Ricciotti e Scillato.

Note – Parziali: 1-0 3-1 0-3 3-3. Uscite per limite di falli Altamura (A) e Millo (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Ancona 0/6 + un rigore e Bogliasco 0/4.

Classifiche quarta giornata seconda fase Serie A1 femminile

Girone C – Preliminary Round Scudetto

Plebiscito Padova* 9, L’Ekipe Orizzonte** 3, CSS Verona** 1, Lifebrain SIS Roma* 1.

* = una partita in meno, ** = due partite in meno.

Girone D – Final Round

Bogliasco 1951* 7, RN Florentia* 7, Vela Nuoto Ancona* 2, Pallanuoto Trieste* 0.

* = una partita in meno

Risultati e programma seconda fase Serie A1 femminile

Girone C – Preliminary Round Scudetto

1^ giornata

CSS Verona-Lifebrain SIS Roma 9-9

Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte (a Verona) 11-6

2^ giornata

Lifebrain SIS Roma-Plebiscito Padova 5-11

L’Ekipe Orizzonte-CSS Verona rinviata a data da destinarsi

3^ giornata

Lifebrain SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 6-8

CSS Verona-Plebiscito Padova 7-11

4^ giornata

L’Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova rinviata a data da destinarsi

Lifebrain SIS Roma-CSS Verona rinviata a sabato 1 maggio

5^ giornata – Sabato 24 aprile

CSS Verona-L’Ekipe Orizzonte alle 13:00

Plebiscito Padova-Lifebrain SIS Roma alle 14:00

6^ giornata – Sabato 8 maggio

Plebiscito Padova-CSS Verona alle 14:00

L’Ekipe Orizzonte-Lifebrain SIS Roma alle 16:00

Girone D – Final Round

1^ giornata

Bogliasco 1951-Vela Nuoto Ancona 11-10

RN Florentia-Pallanuoto Trieste 7-6

2^ giornata

Pallanuoto Trieste-Bogliasco 1951 7-9

Vela Nuoto Ancona-RN Florentia 8-8

3^ giornata

Pallanuoto Trieste-Vela Nuoto Ancona rinviata a data da destinarsi

RN Florentia-Bogliasco 1951 rinviata a data da destinarsi

4^ giornata

Pallanuoto Trieste-RN Florentia 9-11

Vela Nuoto Ancona-Bogliasco 1951 7-7

5^ giornata – Sabato 24 aprile

Bogliasco 1951-Pallanuoto Trieste alle 15:00

RN Florentia-Vela Nuoto Ancona alle 18:00

6^ giornata – Sabato 8 maggio

Vela Nuoto Ancona-Pallanuoto Trieste alle 14:30

Bogliasco 1951-RN Florentia alle 15:00

Foto: LM / Marco Todaro