Pallanuoto femminile, Serie A1 2021: CSS Verona-Orizzonte Catania 5-9 nel posticipo del quinto turno del Preliminary Round Scudetto

La Serie A1 2020-2021 di pallanuoto femminile vede completarsi la quinta giornata della seconda fase: nel Girone C, quello del Preliminary Round Scudetto, che deciderà gli accoppiamenti delle semifinali, si registra la vittoria in trasferta dell’Orizzonte Catania, che passa in casa del CSS Verona per 5-9.

Le etnee si portano a -6 dal Plebiscito Padova, anche se le siciliane devono recuperare una partita in più rispetto alle patavine, mentre per le scaligere non è fortunato l’esordio in panchina di Paolo Zizza, ex CT del Setterosa. Le venete in questa fase hanno ottenuto un punto in tre partite.

TABELLINO

CSS VERONA-L’EKIPE ORIZZONTE 5-9

CSS VERONA: Nigro, Esposito, Peroni, Zanetta, Borg, Alogbo 1, Marcialis, Perna, Gragnolati 2, Marchetti 1, Bianconi 1, Sbruzzi, Gabusi. All. Zizza.

L’EKIPE ORIZZONTE: Gorlero, Ioannou, Garibotti 1, Viacava, Aiello, Barzon 2, Palmieri, Marletta 5, Emmolo, Vukovic 1, Riccioli, Leone, Condorelli. All. Miceli.

Arbitri: Pinato e Pisano.

Note – Parziali: 2-2 1-4 2-0 0-3. A 1’50” del terzo tempo Bianconi (V) fallisce un rigore (palo). Nessuna giocatrice uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Verona 0/5 + 2 rigori, Catania 3/8. Espulsa nel quarto tempo Esposito (V) per cambio irregolare.

Classifiche quinta giornata seconda fase Serie A1 femminile

Girone C – Preliminary Round Scudetto

Plebiscito Padova* 12, L’Ekipe Orizzonte** 6, CSS Verona** 1, Lifebrain SIS Roma* 1.

* = una partita in meno, ** = due partite in meno.

Girone D – Final Round

RN Florentia* 10, Bogliasco 1951** 7, Vela Nuoto Ancona* 2, Pallanuoto Trieste** 0.

* = una partita in meno, ** = due partite in meno.

Risultati e programma seconda fase Serie A1 femminile

Girone C – Preliminary Round Scudetto

1^ giornata

CSS Verona-Lifebrain SIS Roma 9-9

Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte (a Verona) 11-6

2^ giornata

Lifebrain SIS Roma-Plebiscito Padova 5-11

L’Ekipe Orizzonte-CSS Verona rinviata a data da destinarsi

3^ giornata

Lifebrain SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 6-8

CSS Verona-Plebiscito Padova 7-11

4^ giornata

L’Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova rinviata a data da destinarsi

Lifebrain SIS Roma-CSS Verona rinviata a data da destinarsi

5^ giornata – Sabato 24 aprile

CSS Verona-L’Ekipe Orizzonte 5-9

Plebiscito Padova-Lifebrain SIS Roma 15-10

6^ giornata – Sabato 8 maggio

Plebiscito Padova-CSS Verona alle 14:00

L’Ekipe Orizzonte-Lifebrain SIS Roma alle 16:00

Girone D – Final Round

1^ giornata

Bogliasco 1951-Vela Nuoto Ancona 11-10

RN Florentia-Pallanuoto Trieste 7-6

2^ giornata

Pallanuoto Trieste-Bogliasco 1951 7-9

Vela Nuoto Ancona-RN Florentia 8-8

3^ giornata

Pallanuoto Trieste-Vela Nuoto Ancona rinviata a data da destinarsi

RN Florentia-Bogliasco 1951 rinviata a data da destinarsi

4^ giornata

Pallanuoto Trieste-RN Florentia 9-11

Vela Nuoto Ancona-Bogliasco 1951 7-7

5^ giornata – Sabato 24 aprile

Bogliasco 1951-Pallanuoto Trieste rinviata a data da destinarsi

RN Florentia-Vela Nuoto Ancona 8-3

6^ giornata – Sabato 8 maggio

Vela Nuoto Ancona-Pallanuoto Trieste alle 14:30

Bogliasco 1951-RN Florentia alle 15:00

Foto: LPS / Maria Angela Cinardo