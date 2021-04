Pallamano, Serie A maschile 2021: vince Sassari, punti preziosi per Santarelli Cingoli e Fondi

Il campionato della Serie A di pallamano maschile 2021 è giunto alla giornata numero 24, che non ha visto in campo la capolista Conversano, bloccata dal covid, mentre la Raimond Sassari ha sconfitto 29-24 la Teamnetwork Albatro Siracusa, col Pressano che si è imposto per 23-30 sull’Alperia Merano, grazie alle 10 reti in due di Adriano Di Maggio e Andrea Argentin.

Torna a vincere Trieste, che ha superato 30-24 la Sparer Eppan, con 8 centri di Gianluca Dapiran, mentre la Acqua & Sapone Junior Fasano ha confermato il proprio momento positivo, sconfiggendo 26-25 alla Palestra Zizzi il Salumificio Riva Molteno.

Punto prezioso per la Santarelli Cingoli, che ha impattato 29-29 in casa del Brixen, continuando a sperare nella salvezza, con il quadro chiuso dal posticipo tra Fondi e Cassano Magnago, vinto dai lazioni per il punteggio di 21-20, compiendo così un importante balzo in avanti.

I risultati di giornata:

ORA PARTITA RISULTATO MATCH REPORT sabato 10 aprile h 18:30 Raimond Sassari – Teamnetwork Albatro 29-24 Download PDF h 19:00 Brixen – Santarelli Cingoli 29-29 Download PDF h 19:00 Trieste – Sparer Eppan 30-24 Download PDF h 19:00 Acqua & Sapone Junior Fasano – Salumificio Riva Molteno 26-25 Download PDF h 19:00 Pressano – Alperia Merano 23-20 Download PDF domenica 11 aprile h 16:00 Banca Popolare Fondi – Cassano Magnago 21-20 Rinviata Conversano – Bolzano – –

La classifica attuale con le partite giocate da ciascuna squadra:

Conversano 37 pti (20 partite), Raimond Sassari 31 (21), Bolzano 27 (21), Pressano 24 (22), Alperia Merano 24 (22), Cassano Magnago 24 (22), Ego Siena 23 (21), Brixen 22 (22), Acqua&Sapone Junior Fasano 22 (18), Sparer Eppan 17 (21), Trieste 16 (21), Teamnetwork Albatro 15 (21), Banca Popolare Fondi 14 (23), Santarelli Cingoli 13 (20), Salumificio Riva Molteno 9 (22)

Foto: FIGH