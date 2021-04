Per la Nazionale italiana di pallamano femminile è arrivato il grande momento, con le azzurre che questo fine settimana affronteranno per due volte l’Ungheria, nel play-off decisivo per la qualificazione ai Mondiali di Spagna 2021.

Un doppio incontro molto difficile, che opporrà alla squadra allenata da Ljiljana Ivaci una formazione dalla grande tradizione, con molte giocatrici militanti nella EHF Champions League, nella compagine di casa del Gyor, la più titolata del Vecchio Continente.

Il primo match avrà luogo domani, 16 aprile, alle ore 16, mentre l’incontro decisivo sarà domenica 18 alle ore 13. Entrambe le sfide si svolgeranno presso la Èrd Arena dell’omonima città, e saranno trasmesse in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Collection (numero 205), ma anche in streaming su Sky Go e Now Tv. Inoltre, per i non abbonati, ci sarà la possibilità di seguire le partite in diretta sulla pagina Facebook della FIGH, ma senza telecronaca.

IL PROGRAMMA DEL FINE SETTIMANA

Fase Giorno Ora Partita Canale andata 16 aprile h 16:00 Ungheria – Italia Sky Sport Collection (205) ritorno 18 aprile h 13:30 Italia – Ungheria Sky Sport Collection (205)

Foto: FIGH