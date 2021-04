Pallamano, Italia in raduno a Chieti da domani in vista della sfida decisiva con la Bielorussia per le qualificazioni agli Europei 2022

La Nazionale Italiana maschile di pallamano sarà impegnata da domani al centro tecnico federale di Chieti per un raduno di preparazione in vista decisiva sfida casalinga del prossimo 29 aprile (ore 19:00) contro la Bielorussia. Il match, che si disputerà sempre nell’impianto abruzzese, sarà valevole per la quinta giornata del Gruppo 6 di qualificazione ai Campionati Europei 2022 in Ungheria e Slovacchia.

Si tratta di una partita da vincere ad ogni costo per continuare a coltivare le residue chance di qualificazione, anche se potrebbe anche non risultare sufficiente un successo tra una settimana per strappare il pass. L’Italia è attualmente terza nel suo raggruppamento con una vittoria e tre sconfitte (2 punti), ma ha bisogno di racimolare almeno altri due punti per sperare di rientrare tra le quattro migliori terze della fase a gironi.

All’andata, in Bielorussia, i padroni di casa avevano vinto per 37-32 al termine di un match abbastanza equilibrato. Tra i convocati dell’Italia per il raduno di Chieti spicca il forfait per infortunio del capitano Andrea Parisini, sostituito nella batteria dei pivot da Diego Strappini. Positivo invece il rientro dei centrali Dean Turkovic e Marco Mengon. Di seguito l’elenco completo dei convocati per il raduno di preparazione in vista del match con la Bielorussia:

PORTIERI: Domenico Ebner (PO – 1994 – Hannover \ GER), Andrea Colleluori (PO – 2000 – Santarelli Cingoli), Pasqualino Di Giandomenico (PO – 1994 – Conversano)

ALI: Stefano Arcieri (AS – 1998 – Ego Siena), Gianluca Dapiran (AS – 1994 – Trieste), Giovanni Nardin (AS – 2000 – Raimond Sassari), Nicolò D’Antino (AD – 1999 – Balonmano Nava \ ESP), Martin Sonnerer (AD – 1992 – Bolzano), Thomas Bortoli (AD – 2002 – Cassano Magnago), Leo Prantner (AD – 2001 – Alperia Merano)

TERZINI E CENTRALI: Davide Bulzamini (TS – 1995 – Incarlopsa Cuenca \ ESP), Giacomo Savini (CE – 1998 – Guadalajara \ ESP), Marco Mengon (CE – 2000 – Cesson Rennes \ FRA), Max Prantner (TD – 2000 – Alperia Merano), Michele Skatar (TD – 1985 – Bolzano), Pablo Marrochi (CE – 1986 – Istres Provence \ FRA), Dean Turkovic (CE – 1987 – Bolzano), Kreshnik Kasa (TS – 2001 – Ego Siena)

PIVOT: Martin Doldan (PI – 1987 – Incarlopsa Cuenca \ESP), Oliver Martini (PI – 2001 – Alperia Merano), Diego Strappini (PI – 1992 – Santarelli Cingoli)

