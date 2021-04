Alla trasmissione radiofonica “Non è un Paese per Giovani“, in onda su Rai Radio 2, è intervenuto il presidente del CONI Giovanni Malagò. Il numero uno dello sport italiano ha parlato delle Olimpiadi di Tokyo 2021, definendole non a rischio, e degli Europei di calcio, definendo prematuro parlare di pubblico negli stadi.

Per Malagò i Giochi non sono a rischio: “Al momento solo la Corea del Nord si è sfilata ma lì suppongo ci siano più che altro motivazioni di natura geopolitica. Conoscendo i giapponesi sono convinto che saranno quanto mai scrupolosi nel far rispettare le misure di sicurezza previste per tutti quelli che arrivano per le Olimpiadi”.

Sul pubblico negli stadi agli Europei di calcio: “L’obiettivo è ricominciare al meglio e prima possibile, ma bisogna programmare. Serve tempo per pianificare e il tempo, a cominciare dall’Europeo, dice che mancano circa 60 giorni all’inizio dell’evento“.

In questo caso però è ancora presto per dire con certezza che il pubblico ci sarà: “In questo caso c’è un diktat, diciamo più o meno elegante, dell’UEFA. Il problema è dire oggi, 8 aprile, che sarà concesso“.

Foto: LaPresse