Nuoto, Simone Cerasuolo stampa il nuovo record mondiale giovanile nei 50 rana in vasca corta! Battuto il primato di Martinenghi

Simone Cerasuolo continua a crescere e si migliora ulteriormente in termini cronometrici, firmando il nuovo record mondiale juniores nei 50 rana in vasca corta. Una prestazione da incorniciare per il giovanissimo atleta imolese, capace di toccare la piastra in 26″26 limando così di cinque centesimi il precedente primato che aveva siglato Nicolò Martinenghi in occasione dei Campionati Europei in vasca corta di Copenaghen nel 2017.

Il classe 2003 avrà ancora a disposizione otto mesi (fino al 31 dicembre 2021) per stabilire nuovi primati giovanili, mentre nella prossima stagione diventerà senior a tutti gli effetti. Cerasuolo ha ottenuto 26″26 in quel di Riccione durante i Campionati regionali dell’Emilia Romagna, che in precedenza avevano registrato anche il record italiano assoluto di Costanza Cocconcelli nei 100 misti femminili in 58″84.

Foto: Shutterstock