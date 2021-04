Nuoto artistico, World Series Kazan 2021: la Russia in vasca con le sue stelle Romashina e Kolesnichenko

Dopo Budapest, è la volta di Kazan. Sarà la Russia a ospitare la terza tappa delle World Series di nuoto artistico in questo “accidentato” percorso del circuito internazionale. La danza in vasca, come tutti del resto, ha risentito degli effetti del Covid e, tra cancellazioni e rinvii, si è fatto fatica a trovare una quadra.

Ebbene, nelle acque russe, le selezioni al via saranno di prestigio, anche se non ci sarà l’Italia che ha preferito rimanere entro i propri confini per proseguire nella preparazione che vorrà portare le atlete a giocarsi il pass le Olimpiadi di Tokyo. Il programma prevede le routine (tecnico e libero) nel solo, doppio e della prova a squadre.

Fari puntati sulle stelle della selezione russa. Vedremo all’opera le pluricampionesse mondiali e olimpiche Svetlana Romashina e Svetlana Kolesnichenko che, stando a quanto previsto dalla start-list, dovrebbero gareggiare nel duo tecnico e far parte della gara riservata alle compagini (programma tecnico).

Indubbiamente, la Russia vorrà recitare il ruolo della primattrice in questo appuntamento di casa, ma vi saranno anche da osservare con attenzione le formazioni del Giappone, della Spagna e del Kazakistan. La nipponica Yukiko Inui, vincitrice di due bronzi alle Olimpiadi di Rio, sarà il riferimento della squadra asiatica e sarà coinvolta in tutte le gare del programma. Degni considerazione per Inui i podi nei Mondiali 2019 a Gwangju (due terzi posti nel solo libero e tecnico), oltre ai piazzamenti nella top-3 insieme alla connazionale Yoshida Megumu nella storia del circuito internazionale del nuoto artistico. Tra le fila iberiche, poi, Emma Garcia e Pau Ribes dovrebbero essere il riferimento nella prova del duo misto.

Foto: LaPresse