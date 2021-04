Nuoto artistico, World Series Budapest 2021: si riparte con tante incertezze nelle acque magiare

Si comincia? Le World Series di nuoto artistico prenderanno il via da Budapest (Ungheria) in una due-giorni da gare (10-11 aprile) in cui si respira inevitabilmente un clima di grande incertezza.

Come comunicato dal sito della FINA nei giorni precedenti, è stata cancellato l’appuntamento di Tokyo dal 1° al 4 maggio, valido come qualificazione alle Olimpiadi che si terranno nella capitale giapponese questa estate. Manifestazione annullata al pari di quella di tuffi, test event e qualificazione a Cinque Cerchi.

Pertanto, in un contesto pandemico che purtroppo porta a mutare i programmi in corsa, non è semplice focalizzare le energie e avere un chiaro obiettivo davanti a sé. Indubbiamente, il ritorno del circuito internazionale della danza in vasca è una buona notizia, ma il valore della competizione andrà tarato sulla base di chi ci sarà.

Non risponderà presente all’appello, salvo ripensamenti dell’ultimo momento, la Nazionale italiana. Le azzurre, infatti, sono in collegiale al Centro Federale di Pietralata, a Roma, fino al 27 aprile. E’ chiaro che le nostre portacolori si stessero preparando in funzione dell’evento di Tokyo, che purtroppo non è più in calendario. Da verificare, quindi, in che modo le ragazze del Bel Paese e lo staff si comporteranno.

Nella tappa magiara vi sarà il seguente programma:

Sabato 10 aprile

10.30 Duo tecnico

11.45 Solo tecnico

16.30 Prova a squadre (tecnico)

16.40 Duo misto (tecnico)

19.25 Highlight

Domenica 11 aprile

10.30 Duo libero

11.45 Solo libero

16.30 Prova a squadre (libero)

16.40 Duo misto (libero)

19.20 Free combination

Si tratterà del primo test vero dopo tutto quello che accaduto a causa del Covid e ci si augura che le squadre possano competere senza complicazioni di sorta, in una situazione già difficile di suo.

