NBA 2021: i Celtics mettono fine alla striscia di vittorie dei Nuggets, gli Heat stendono i Blazers

Sono dieci le partite che si sono tenute tra ieri sera e questa mattina in NBA. Ad aprire le danze è stata la sfida tra due squadre che occupano, al momento, le zone nobili della Eastern Conference, vale a dire Atlanta Hawks e Charlotte Hornets. A trionfare sono stati i primi con il risultato finale di 105-101. Decisivo un Bodgdan Bodganovic da 32 punti. Sorridono anche i Boston Celtics che vincono 105-87 a Denver e mettono fine alla striscia di otto successi consecutivi dei Nuggets. Il sodalizio del Massachusetts ha dominato il quarto periodo, Jason Tatum da 28 punti e 10 rimbalzi è stato il migliore in campo.

Arriva un successo esterno anche per i New Orleans Pelicans che vincono 116-109 in casa dei Cleveland Cavaliers. Zion Williamson ha guidato i suoi al trionfo con una prestazione da 38 punti, 9 rimbalzi e 4 assist. Tutto facile per i Milwaukee Bucks, i quali stendono gli Orlando Magic con un larghissimo 124-87. Il migliore in campo è stato un Khris Middleton da 21 punti, 8 rimbalzi e 5 assist. Julius Randle, dopo un periodo difficile, torna a ruggire e regala ai suoi New York Knicks il trionfo contro i Toronto Raptors. Il sodalizio della Grande Mela si è imposto per 96-102 sui canadesi.

I San Antonio Spurs stendono i Dallas Mavericks nel derby texano. I ragazzi di coach Popovich hanno trionfato con il risultato finale di 119-117. Decisivo un canestro a un secondo dalla fine di DeMar DeRozan. Il premio di MVP della serata va proprio all’ex Raptors, autore di 33 punti e 8 rimbalzi. Gli Indiana Pacers ottengono un bel successo, per 132-125, sul campo dei Memphis Grizzlies. Grandi protagonisti della sfida sono stati un Caris LeVert da 34 punti, un Malcom Brogdon da 29 punti e 11 rimbalzi e un Domantas Sabonis da 18 punti, 15 rimbalzi e 9 assist.

Cadono i Chicago Bulls sul campo dei Minnesota Timberwolves. Il sodalizio di Minneapolis ha vinto 117-121. Grossi meriti, per questo risultato inatteso, vanno a Karl Anthony Towns e DeAngelo Russell, ambedue autori di 27 punti. Esultano anche i Los Angeles Clippers che mettono ko i Detroit Pistons con un perentorio 124-131. Il team di LA è stato trascinato dai 33 punti dell’ex Marcus Morris e dai 32 di Paul George. Nell’ultima sfida della nottata, i Miami Heat espugnano il campo dei Portland Trail Blazers con il risultato finale di 107-98. Si spartiscono la palma di MVP un Bam Adebayo da 22 punti e un Jimmy Butler da 20

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Atlanta Hawks – Charlotte Hornets 105-101

Boston Celtics – Denver Nuggets 105-87

New Orleans Pelicans – Cleveland Cavaliers 116-109

Milwaukee Bucks – Orlando Magic 124-87

Toronto Raptors – New York Knicks 96-102

San Antonio Spurs – Dallas Mavericks 119-117

Indiana Pacers – Memphis Grizzlies 132-125

Chicago Bulls – Minnesota Timberwolves 117-121

Los Angeles Clippers – Detroit Pistons 124-131

Miami Heat – Portland Trail Blazers 197-98

