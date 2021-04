“L’argomento Dovizioso non esiste per la KTM”. Parole e musica di Pit Beirer, numero uno del team austriaco alla vigilia del Gran Premio di Spagna di Jerez de la Frontera, sulla questione che riguarda l’ex pilota della Ducati. Dopo il test effettuato con l’Aprilia appare inevitabile come il romagnolo tornerà in scena in MotoGP nel 2022 ma, dopo essere stato accostato a lungo alla KTM, sembra che questa opzione sia ormai tramontata.

ll team di Mattighofen ha tra le mani diversi giovani interessanti e, a quanto pare, non è interessata all’esperienza di “Dovi”. Come riferisce Speedweek, un anno fa le due parti si parlarono, ma il CEO Stefan Pierer non ha ritenuto appropriate le richieste economiche del forlivese, specialmente in tempi di Covid-19.

“Non è più una nostra opzione – conferma Beirer – è, e resterà un caro amico, ma non abbiamo intenzione di negoziare con lui un accordo per il Mondiale MotoGP 2022. In questo mondo non si può quasi mai dire la parola “mai”, ma in questo caso ci siamo molto vicini”.

Il boss di KTM spiega le motivazioni per questa decisione: “Nella MotoGP appare chiaro che sia in atto un ricambio generazionale, per questo motivo bisogna pensare a dove ci porterà il futuro e, soprattutto, quali saranno i giovani diamanti grezzi del Circus. In questo contesto Dovizioso non è l’uomo giusto, avendo 35 anni. In un progetto “verde” come il nostro, preferiamo puntare su talenti come Brad Binder o Miguel Oliveira, che ci hanno già dato notevoli soddisfazioni”.

Foto: Lapresse