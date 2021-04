Maverick Vinales esprime il proprio parere in occasione della conferenza stampa del Gran Premio del Portogallo, terzo atto del Motomondiale 2021. Il spagnolo sbarca a Portimao al terzo posto della classifica generale con gli stessi punti del del compagno di squada Fabio Quartararo.

Il vincitore del Gran Premio del Qatar, prova che ha inaugurato il campionato, ha iniziato con un commento in merito al ritorno del connazionale Marc Marquez (Honda) dopo nove mesi di assenza dal paddock della MotoGP: “Per tutti è molto riavere Marc in pista. Per me sarebbe difficile restare assente per cosi tanti mesi. Siamo felicissimi di averlo con noi, è un personaggio chiave per tutto l’ambiente”.

L’alfiere della Yamaha guarda al fine settimana, pronto a ben figurare tra i sali e scendi dell’Algarve: “Sappiamo come sfruttare al meglio il nostro potenziale. Il circuito mi piace e sono convinto che posso far bene. Lavoreremo al massimo per una buona qualifica, il nostro punto debole”.

Vinales è fiducioso prima del round portoghese dopo le ottime performance nel deserto arabo. Il catalano ha affermato: “Mi sento sicuro con questa moto. Possiamo trarre vantaggio dalle sensazioni del Qatar, ma ogni tracciato è diverso. Sono calmo e concentrato, pronto a raggiungere il mio obiettivo. Dobbiamo trovare un compromesso per nuovo sistema di frenata. In Qatar abbiamo avuto qualche difficoltà e dobbiamo implementarlo da qui alle prossime prove”.

Foto: MotoGP Press