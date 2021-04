MotoGP, GP Spagna 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 30 aprile-2 maggio

Dopo un weekend di riposo, comincia quest’oggi la settimana che culminerà domenica 2 maggio a Jerez de la Frontera con il Gran Premio di Spagna 2021, quarto appuntamento stagionale del Motomondiale. Si tratta del secondo atto europeo del campionato, dopo il round di Portimao andato in scena lo scorso 18 aprile, ma c’è già l’impressione che in MotoGP un pilota su tutti possa provare il primo vero allungo in testa alla classifica generale.

Fabio Quartararo è reduce da due vittorie consecutive (in Qatar e Portogallo) molto convincenti ed in passato ha già dimostrato di gradire particolarmente il tracciato andaluso, quindi va considerato il favorito principale per la vittoria di tappa. Il francese della Yamaha, leader del Mondiale, dovrà però vedersela con numerosi avversari temibili come il compagno di squadra Maverick Vinales, le Suzuki di Alex Rins e Joan Mir, le Ducati di Francesco Bagnaia e Jack Miller e la Honda di Marc Marquez, oltre alla M1 del Team Petronas di Franco Morbidelli.

L’intero weekend di gara iberico verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN. Sarà possibile inoltre vedere in chiaro su TV8 qualifiche e gare delle tre classi principali in diretta. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dell’avvicinamento al quarto round stagionale del Motomondiale.

