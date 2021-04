MotoGP, GP Spagna 2021: numeri, statistiche, curiosità. Valentino Rossi ha trionfato ben 7 volte!

Domenica 2 maggio la MotoGP manderà in scena il suo quarto atto stagionale. Si correrà infatti il Gran Premio di Spagna, vera e propria istituzione del Motomondiale. La gara iberica è stata presente nel calendario iridato in quasi tutte le edizioni della storia. Lo testimonia il fatto che dal 1949 a oggi l’appuntamento non si sia corso solo sette volte, l’ultima delle quali nel lontano 1960. Dunque, il GP non ha mai mancato l’appuntamento negli ultimi 60 anni, evitando la cancellazione anche durante il Covid.

Va tuttavia rimarcato come la classe regina non sia sempre stata protagonista dell’evento. Difatti si sono disputate diverse edizioni della gara prive di 500cc. La top class ha affrontato il Gran Premio di Spagna tra il 1951 e il 1955, tra il 1968 e il 1973, nonché dal 1978 a oggi (eccezion fatta per il 1981). Pertanto, quella di domenica sarà l’edizione numero 54 della storia per quanto riguarda la 500cc e la MotoGP.

Nel corso degli anni è, ovviamente, anche cambiato il tracciato. In principio si gareggiava sul famigerato Circuito del Montjuic, ricavato all’interno dell’omonimo parco della città di Barcellona. Quindi sul finire degli anni ’60 è cominciata un’alternanza con Jarama. L’autodromo permanente nei pressi di Madrid è poi diventato teatro esclusivo dell’appuntamento dalla seconda metà degli anni ‘70. Dopodiché, dalla fine degli anni ’80 il Gran Premio di Spagna è sempre stato ospitato da Jerez de la Frontera.

EDIZIONI DEL GP DI SPAGNA (TOP CLASS)

33 Jerez de la Frontera

12 Jarama

8 Montjuic

Guardando ai vincitori, il pilota con più successi nel Gran Premio di Spagna è Valentino Rossi, capace di imporsi ben 7 volte (2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2016). Per dare un’idea della superiorità del pesarese, si pensi che nessun altro centauro è ancora stato in grado di superare la quota di 4 affermazioni, raggiunta esclusivamente da Michael Doohan (1991, 1992, 1994, 1996).

Oltre al Dottore, vi sono solo altri due uomini attualmente in attività ad aver già vinto il GP di Spagna. Parliamo di Marc Marquez, che ha primeggiato in 3 occasioni (2014, 2018, 2019) e di Fabio Quartararo, impostosi nel 2020. Va sottolineato come il francese vanti però due successi sul tracciato di Jerez de la Frontera, in quanto ha trionfato anche nell’estemporaneo GP di Andalucia andato in scena lo scorso anno come secondo atto del double header ospitato da Jerez.

GP SPAGNA – VITTORIE TOP CLASS

7 – ROSSI Valentino (ITA)

4 – DOOHAN Michael (AUS)

3 – ROBERTS Kenny Sr. (USA)

3 – CRIVILLE Alex (SPA)

3 – PEDROSA Dani (SPA)

3 – LORENZO Jorge (SPA)

3 – MARQUEZ Marc (SPA)

In tema di vittorie consecutive, il primato è di 3, traguardo raggiunto da tre differenti piloti. Il primo capace di firmare l’hat-trick è stato Kenny Roberts Sr. (1979, 1980 e 1982, in quanto nel 1981 la classe regina non corse in Spagna). Dopodiché l’impresa è riuscita ad Alex Crivillé (1997, 1998, 1999) e Valentino Rossi (2001, 2002, 2003).

L’Italia vanta complessivamente 12 affermazioni nel GP iberico. Oltre alle sette del già citato Dottore, si contano anche i successi di Umberto Masetti (1951), Giacomo Agostini (1968 e 1969), Angelo Bergamonti (1970) e Loris Capirossi (2006).

Va sottolineato come Agostini sia stato in grado di vincere su due piste diverse (Montjuic e Jarama). Nel corso degli anni il lombardo è stato emulato solo dall’australiano Wayne Gardner, impostosi a Jarama nel 1986 e a Jerez de la Frontera nel 1987.

Per quanto riguarda i costruttori, sinora nel Gran Premio di Spagna hanno primeggiato otto diverse Case. Domina la Honda, con 25 vittorie. Segue la Yamaha a quota 14. La MV Agusta ha raccolto 6 successi. Sono invece 3 quelli della Suzuki e 2 quelli della Gilera. Chiudono con 1 singola affermazione la Moto Guzzi, la Kawasaki e la Ducati.

La Honda detiene anche il record di successi consecutivi, ben 6, arpionati tra il 1994 e il 1999, peraltro con tre centauri differenti (Michael Doohan, Alex Crivillé e Alberto Puig).

Inoltre è interessante notare come la Yamaha abbia attraversato un lunghissimo digiuno, poiché non è mai stata in grado di primeggiare tra il 1988 e il 2005.

MOTO 2

Interessante notare come l’unico centauro capace di vincere più di un’edizione nel GP di Spagna sia Lorenzo Baldassarri, impostosi nel 2018 e nel 2019. Il marchigiano è uno dei due piloti attualmente in azione nella categoria ad aver già primeggiato in questa gara. L’altro è il britannico Sam Lowes, iscrittosi all’albo d’oro nel 2016.

2010 – ELIAS Toni [SPA]

2011 – IANNONE Andrea [ITA]

2012 – ESPARGARO’ Pol [SPA]

2013 – RABAT Tito [SPA]

2014 – KALLIO Mika [FIN]

2015 – FOLGER Jonas [GER]

2016 – LOWES Sam [GBR]

2017 – MARQUEZ Alex [SPA]

2018 – BALDASSARRI Lorenzo [ITA]

2019 – BALDASSARRI Lorenzo [ITA] (II)

2020 – MARINI Luca [ITA]

Dunque, come si può notare in Moto2 l’Italia ha vinto le ultime tre edizioni.

MOTO 3

Curiosamente è italiano anche l’unico pilota ad aver trionfato più di una volta in Moto3. Parliamo di Romano Fenati, vincitore nel 2012 e nel 2014. Tra gli uomini attualmente impegnati nella categoria, il solo Niccolò Antonelli ha già primeggiato nel Gran Premio di Spagna, avendo conquistato l’edizione 2019.

2012 – FENATI Romano [ITA]

2013 – VIÑALES Maverick [SPA]

2014 – FENATI Romano [ITA] (II)

2015 – KENT Danny [GBR]

2016 – BINDER Brad [SAF]

2017 – CANET Aròn [SPA]

2018 – ÖTTL Philipp [GER]

2019 – ANTONELLI Niccolò [ITA]

2020 – ARENAS Albert [SPA]

