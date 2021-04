MotoGP, GP Portogallo 2021: orari prove libere, programma, tv, streaming 16 aprile

Domani, venerdì 16 aprile, prenderà il via ufficialmente il fine settimana dell’attesissimo Gran Premio del Portogallo 2021 del Motomondiale. Sullo scenario mozzafiato del tracciato di Portimao, con i suoi sali-scendi e curve spettacolari, andrà in scena la terza tappa della stagione che, dopo aver messo in archivio la doppietta di Losail, inizierà a farci capire qualcosa di più chiaro sui valori in pista in questa annata.

Tra Gran Premio del Qatar e Gran Premio di Doha, infatti, Ducati e Yamaha ufficiali sono apparse le moto migliori del lotto, ma sul circuito lusitano sarà la stessa cosa? KTM e Suzuki, per esempio, sembrano nuovamente pronte a vendere cara la pelle. Nella scorsa edizione, dopotutto, la vittoria andò al padrone di casa Miguel Oliveira (Red Bull KTM). Dopo le vittorie di Maverick Vinales e Fabio Quartararo chi salirà sul gradino più alto del podio?

IN TV – Il GP del Portogallo del Motomondiale sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208). Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN. Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le differite delle qualifiche e delle gare domenicali (esclusi i turni di prove libere). Il weekend potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone su SkyGo, su NowTV (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

PROGRAMMA GP PORTOGALLO 2021 – MOTOMONDIALE

Venerdì 16 aprile

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta – replica alle ore 13.00 su Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGP

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 14.15-14.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 16.10-16.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Repliche FP2 MotoGP su Sky Sport MotoGP: ore 17.10, 23.00

Repliche FP2 Moto2 su Sky Sport MotoGP: ore 18.10, 21.15

Replica FP2 Moto3 su Sky Sport MotoGP: ore 19.45

Credit: MotoGP.com Press