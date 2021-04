Quinto una settimana fa sotto la bandiera a scacchi del Gran Premio del Qatar 2021 di MotoGP, quinto anche oggi nelle qualifiche del Gran Premio di Doha. Fabio Quartararo manca la prima fila dello schieramento (al contrario della piazza d’onore dell’esordio) e, non solo, vede ancora la targa posteriore del vicino di box Maverick Vinales, che ha saputo issarsi al terzo posto, dopo aver vinto brillantemente il primo appuntamento dell’anno.

Un risultato tutto sommato sufficiente, ma che non può certo far sorridere il nativo di Nizza, che si aspettava di un avvio più in spinta in questa annata, soprattutto se rapportato al suo compagno di scuderia che sembra davvero “on fire”. Anche le modifiche apportate nelle sessioni odierne non hanno apportato i risultati sperati.

“Ho provato un rapporto più corto a livello di cambio e direi che mi sentivo bene, anche se arrivavo a limitatore più in fretta – spiega il pilota soprannominato El Diablo ai microfoni di Sky Sport – Purtroppo in alcune curve frenavo prima del solito per questo motivo e non sono stato in grado di procedere come avrei voluto”.

Il giovane classe 1999, a questo punto, prova a pensare in maniera positiva alla gara di domani, nella quale sembra partire con basi più solide rispetto al primo capitolo di Losail: “Ad ogni modo sono contento del mio lavoro perchè il passo messo in mostra nella FP4 è stato buono e non guidavo al limite assoluto. Questo aspetto mi garantisce grande fiducia in vista della gara di domani perchè sarò pronto a battagliare con i primi”.

