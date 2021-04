Si è conclusa oggi a Jerez de la Frontera la terza e ultima giornata di test privati da parte di Andrea Dovizioso con Aprilia. Il forlivese ha fatto quindi il suo debutto in sella alla RS-GP 21 che sta disputando il Mondiale MotoGP di questa stagione. Per Dovi si trattava di una tre-giorni importante soprattutto dal punto di vista delle sensazioni, per riprendere confidenza alla guida di una MotoGP dopo diversi mesi di digiuno.

“Ho fatto questo test perché la MotoGP è ancora la mia passione e vorrei correre l’anno prossimo. Quindi penso che sia stato intelligente accettare questa opportunità e sono davvero felice perché l’Aprilia mi ha dato la possibilità di farlo nel modo giusto. Sono davvero felice e penso che sia positivo in ogni caso averlo fatto, sia se correrò il prossimo anno o meno. E’ sempre bello per un pilota guidare una MotoGP diversa dopo aver guidato sempre la stessa per otto anni“, spiega l’ex ducatista (fonte: Motorsport.com).

Il tre volte vice-campione iridato della top class ha svelato anche uno degli aspetti su cui si è concentrato maggiormente in Andalusia: “La posizione in moto è fondamentale. Sono due gli aspetti da curare: uno è sentirti bene su una moto in base alle tue leve. L’altro è trovare la posizione giusta per quello che ti chiede la moto. Ma quello è uno step successivo. Prima è fondamentale sentirti bene sulla moto, ma poi devi adattare la posizione anche alle caratteristiche della moto. E’ per quello che ci vuole un pochettino più di tempo, perché è un doppio lavoro“.

Il prossimo step sarà un nuovo test di due giorni da affrontare l’11 e il 12 maggio al Mugello, mentre per il futuro Dovizioso non si sbilancia: “In questo momento non ne abbiamo parlato. Abbiamo capito subito che era bello e giusto fare questo test, e che avrebbe avuto senso farne un altro su una pista bella e diversa come Mugello. Questo è quello che accadrà. Dopo il test al Mugello magari ci andremo a mangiare una bistecca e ne parleremo, ma in questo momento non c’è niente in programma“.

