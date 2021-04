Moto2, Miquel Pons sostituisce Corsi e Marcon nel team MV Agusta Forward

C’è stato da fare per il team MV Forward, impegnato nel Mondiale Moto2. La caduta di Simone Corsi, in occasione del primo round del campionato 2021 a Losail (Qatar), ha causato un infortunio al polso sinistro per il centauro italiano, obbligando la squadra italiana a prendere dei provvedimenti a riguardo.

Il sostituto designato è stato Tommaso Marcon, che ha partecipato al secondo GP stagionale sempre sul tracciato qatariano, non concludendo purtroppo per lui la gara. Marcon avrebbe dovuto esordire nel Mondiale grazie a una wild card nel weekend di Jerez de la Frontera, in Spagna, previsto il 2 maggio, ma il problema fisico occorso a Corsi ha portato a questa decisione.

Come si suol dire, i guai non vengono mai da soli e la scuderia italiana non potrà contare sulla disponibilità neanche del citato Marcon per il prossimo appuntamento a Portimao, in Portogallo, dal 16 al 18 aprile. Il pilota italiano, infatti, è risultato positivo al Covid-19 e per questo il team ha dovuto far ricorso al sostituto del sostituto: Miquel Pons.

Il pilota maiorchino è giunto secondo in quattro circostanze nel campionato di Supersport in ESbk, dove ha gareggiato dal 2016 al 2019, oltre ad aver partecipato ad alcune gare nel Cev Moto2 ed in WorldSsp. Pons da quest’anno è impegnato nel Mondiale di MotoE con il Team Lcr.

