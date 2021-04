MMA, il ritorno di Marvin Vettori. Sfida cruciale a Kevin Holland per scalare il ranking dei pesi medi

Marvin Vettori si appresta a tornare sull’ottagono, a cinque mesi di distanza dalla spettacolare vittoria contro Jack Hermansson. Il lottatore italiano trionfò contro il colosso svedese per decisione unanime lo scorso 5 dicembre, prendendosi anche la palma del Fight of the Night. Sabato 10 aprile (ore 23.00 circa), invece, il ribattezzato The Italian Dream se la dovrà vedere contro lo statunitense Kevin Holland a Las Vegas (USA), nel main event della Fight Night organizzata dalla UFC, la Lega mondiale più importante per quanto riguarda la MMA.

Guarda in streaming live Marvin Vettori-Kevin Holland su DAZN

Il trentino è ormai diventato un punto di riferimento delle arti marziali miste ed è balzato al sesto posto nel ranking dei pesi medi, era atteso dalla battaglia contro Darren Till (numero 5 al mondo), ma il britannico si è chiamato fuori pochi giorni fa a causa di un infortunio e a sostituirlo è stato l’attuale numero 10 della graduatoria. Marvin Vettori ha protestato molto con Till, ma non può farci niente: dovrà assolutamente battere il rinominato Trail Blazer per proseguire la propria scalata nel ranking. Serve un successo forte e chiaro per il nostro portacolori, desideroso di avere al più presto una chance per il titolo mondiale.

Il 27enne nativo di Mezzocorona ha dovuto fare i conti con il forfait dell’avversario previsto originariamente per la settima volta negli ultimi venti mesi di UFC, fatto decisamente anomalo e che giustifica la rabbia del nostro portacolori. Marvin Vettori vanta un record di 16 vittorie, 4 sconfitte e 1 pareggio. L’ultima battuta d’arresto risale a due anni fa: 14 apile 2018, il nigeriano Isael Adesanya, attuale Campione del Mondo dei pesi medi, si impose con decisione non unanime. Quello di sabato sarà il suo decimo incontro sotto l’egida della UFC, il quinto a Las Vegas, città in cui incappò anche in una sconfitta (30 dicembre 2016 contro Antonio Carlos Junior).

Per trovare le altre sconfitte bisogna risalire al 2012 e al 2014, quando ancoara combatteva in Europa. Si tratta di un fighter estremamente solido e con ottime doti tecniche, amante del reverse triangle e del left cross, che si allena quattro ore al giorno per sei giorni alla settimana e che ha approcciato la MMA una volta terminate le scuole superiori, riuscendo poi a realizzare il sogno di approdare in UFC.

Kevin Holland, che ha un anno in più dell’italiano, non si è potuto preparare molto per questo match ed è reduce dalla sconfitta patita lo scorso 20 marzo contro Derek Bruson. Vanta un record di 21 vittorie e 6 sconfitte, fregiandosi per tre volte della Performance of the Night nella massima lega: contro Ronaldo Souza per pugni, contro Charlie Ontiveros per sottomissione e contro Joaquin Buckley ancora per pugni.