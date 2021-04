Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali del Masters 1000 di Miami. L’altoatesino è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria con Alexander Bublik e queste sono state le prime parole del nativo di San Candido, come riporta Ubitennis: “Non è mai facile giocare contro di lui, non sai mai cosa fa. Se fa serve&volley, se gioca una smorzata, se viene a rete, se tira piano o se tira forte. Io sono rimasto sul mio ritmo di gioco, gli ho dato poco spazio soprattutto nei punti importanti. Nel tie-break ho giocato due gran punti quando ero sotto 4-5”.

Ancora sulla partita contro Bublik: “Nel secondo set dovevo breakkare prima, ma lui ha servito bene. Forse su una palla break potevo rispondere meglio e non dovevo prendere il break. La cosa, però, importante è rimanere sempre lì, continuare a fare le mie cose, che credo di aver fatto oggi. Devo ancora migliorare in tante cose”.

Sulla pressione del dover vincere ogni match: “Ogni giocatore in questo sport, a qualsiasi livello, sente la pressione. Quando sei junior, quando giochi i Futures oppure qui, ognuno sente la pressione perché tutti vogliono vincere. Spesso in allenamento proviamo a mettermi in condizioni simili alla partita, con lavori specifici, a mettermi un po’ in difficoltà anche dal punto di vista fisico. Non riesci mai a trovare la tensione vera, quella che poi troverai in partita. Magari puoi fare un set con qualche cambiamento, per essere un po’ più teso, però è quasi impossibile perché sono due cose diverse”.

I giornalisti hanno provato ad incalzare Sinner se questa è la miglior settimana della sua carriera: “Potrebbe essere, o potrebbe essere di no. Vedremo alla fine del torneo. Dipende da come andrà, ma ovviamente sono contento di essere in semifinale”.

