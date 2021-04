Masters1000 Miami: Hubert Hurkacz batte in rimonta Stefanos Tsitsipas e conquista la semifinale

Hubert Hurkacz conquista la seconda semifinale del Masters1000 di Miami. Il tennista polacco si è imposto in rimonta, con il punteggio di 2-6 6-3 6-4 su Stefanos Tsitsipas. Il tennista numero 37 del mondo affronterà nel penultimo atto della manifestazione il vincente della sfida tra Andrey Rublev e Sebastian Korda.

Avvio di primo set tutto a favore di Tsitsipas che trova immediatamente il break (1-0). Il tennista polacco soffre molto al servizio e il numero 5 del mondo si procura tre palle per allungare ulteriormente, ma Hurkacz riesce a resistere e a riportarsi in scia (2-1). Il match scorre via veloce fino al settimo gioco quando è ancora il 24enne nativo di Breslavia a servire e a soffrire. Questa volta il tennista greco sale 0-40 e sfrutta la terza palla break per portarsi sul 5-2, preludio al 6-2 che chiude il primo set.

L’avvio del secondo parziale è identico a quello precedente, Tsitsipas strappa il servizio all’avversario e sale 2-0. Quando la tavola sembra apparecchiata per un comodo successo del greco, Hurkacz ritrova grinta e le giocate giuste per piazzare il break e tornare in corsa (2-2). La partita diventa molto equilibrata e il tennista numero 5 del ranking Atp nel sesto gioco non sfrutta l’occasione per il break mentre nel game seguente è decisamente più concreto il polacco che per la prima volta nel match si porta avanti (5-3). Il braccio di Hurkacz non trema nel finale con il set che si chiude sul 6-3.

Il terzo parziale inizia con un sostanziale equilibrio, i due giocatori in campo si difendono bene al servizio (2-2). Il momento decisivo del match arriva nel quinto game con il polacco che piazza il break ai vantaggi (3-2). La reazione di Tsitsipas arriva puntuale ma Hurkacz è bravo ad annullare la palla del pareggio (4-2). Nel finale il numero 37 del mondo si dimostra solido più che mai e chiude 6-4 conquistando la semifinale al Masters1000 di Miami, dove troverà il vincente della sfida tra Rublev e Korda.

Le statistiche raccontano perfettamente l’equilibrio del match. Hurkacz ha conquistato il 65% di punti con la prima in campo, contro il 70% dell’avversario. Meglio il polacco con la seconda visto il 53% dei punti totalizzati in questa situazione contro il 45% di Tstitsipas.

