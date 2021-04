Si è delineato il quadro degli ottavi di finale al Masters 1000 di Montecarlo. Esordio convincente per i due giocatori più attesi, Novak Djokovic e Rafael Nadal. Il serbo ha messo fine al cammino di Jannik Sinner al termine di una partita nella quale l’altoatesino ha comunque impensierito, soprattutto nel primo set, il numero uno del mondo. Alla fine comunque è prevalsa la maggior forza del nativo di Belgrado, che ha chiuso 6-4 6-2 ed ora affronterà il britannico Daniel Evans, che ha vinto più agevolmente del previsto contro il polacco Hubert Hurkacz, campione a Miami, per 6-4 6-1.

Per lo spagnolo un primo match sulla terra del Principato ancora più semplice. Il maiorchino ha dominato contro l’argentino Federico Delbonis, chiudendo con un perentorio 6-1 6-2. Adesso negli ottavi di finale il numero tre del mondo se la vedrà con il bulgaro Grigor Dimitrov, che ha sconfitto il francese Jeremy Chardy in un match combattuto per 7-6 6-4.

Una giornata amara per il tennis italiano, anche se sulla carta solo un match vedeva un azzurro favorito. Si trattava dell’incontro di Fabio Fognini, che non ha deluso le aspettative, superando con un doppio 6-3 l’australiano Jordan Thompson. Ora per il nativo di Arma di Taggia un ottavo assolutamente alla portata contro il serbo Filip Krajinovic.

Come detto erano match davvero complicati per gli altri azzurri. Già detto di Sinner, anche Lorenzo Sonego si è dovuto arrendere al tedesco Alexander Zverev con un duplice 6-3 in una partita che nasconde anche qualche rimpianto per il piemontese. Sconfitte anche per Salvatore Caruso contro Andrey Rublev (6-3 6-2) e per Marco Cecchinato contro David Goffin (6-4 6-0).

Sorpresa di giornata l’eliminazione della testa di serie numero 7, l’argentino Diego Schwartzman, sconfitto in due set dal norvegese Casper Ruud (6-3 6-3), che se la vedrà con lo spagnolo Pablo Carreno Busta, che ha battuto nettamente il russo Karen Khachanov. Da questo incontro potrebbe venire fuori lo sfidante nei quarti di finale di Fabio Fognini.

RISULTATI MASTERS 1000 MONTECARLO 2021 (14 APRILE)

Dimitrov (Bul) b. Chady (Fra) 7-6 6-4

Fognini (Ita) b. Thompson (Aus) 6-3 6-3

Garin (Chi) b. Millman (Aus) 6-1 6-4

Rublev (Rus) b. Caruso (Ita) 6-3 6-2

Djokovic (Srb) b. Sinner (Ita) 6-4 6-2

Ruud (Nor) b. Schwartzman (Arg) 6-3 6-3

Goffin (Bel) b. Cecchinato (Ita) 6-4 6-0

Krajinovic (Srb) b. Londero (Arg) 6-0 6-3

Pouille (Fra) b. Popyrin (Aus) 7-5 2-6 6-3

Evans (Gbr) b. Hurkacz (Pol) 6-4 6-1

Bautista (Spa) b. Paul (Usa) 6-3 6-4

Nadal (Spa) b. Delbonis (Arg) 6-1 6-2

Carreno Busta (Spa) b. Khachanov (Rus) 6-2 6-3

Zverev (Ger) b. Sonego (Ita) 6-3 6-3