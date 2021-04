Masters 1000 Montecarlo 2021 oggi: ordine di gioco, programma, orari, tv, streaming delle partite

Un pesantissimo alone aleggia sulle teste dei giocatori teoricamente impegnati oggi al Masters 1000 di Montecarlo per la giornata conclusiva delle qualificazioni, con quattro italiani impegnati, e per due match che fanno parte del tabellone principale (Goffin-Cilic e Thompson-Paire).

La minaccia importante, infatti, è quella della pioggia, prevista in maniera continuativa e implacabile sia per tutta la giornata di oggi che per quella di domani: un problema dunque estremamente rilevante per l’organizzazione del torneo, quest’anno di scena a porte chiuse a causa dell’attuale emergenza sanitaria. Se Giove Pluvio dovesse lasciare qualche margine, allora ci sarebbe la possibilità di vedere Salvatore Caruso, Marco Cecchinato, Stefano Travaglia e Thomas Fabbiano a caccia di un posto nel tabellone principale.

Se la pioggia darà tregua, i match di tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo saranno visibili in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e in diretta streaming su Sky Go.

MASTERS 1000 MONTECARLO 2021: IL PROGRAMMA ODIERNO

Campo Ranieri III a partire dalle ore 11:00

Bernard Tomic vs Salvatore Caruso

a seguire David Goffin vs Marin Cilic

a seguire Jordan Thompson vs Benoit Paire

a seguire Fabio Fognini/Diego Schwartzman vs Oliver Marach/Luke Saville

Campo dei Principi a partire dalle ore 11:00

Dominik Koepfer vs Juan Ignacio Londero

a seguire Henri Laaksonen vs Marco Cecchinato

a seguire Jeremy Chardy/Fabrice Martin vs Karen Khachanov/Andrey Rublev

Court 2 a partire dalle ore 11:00

Stefano Travaglia vs Kamil Majchrzak

non prima delle 13.00 Yannick Hanfmann vs Alexei Popyrin

a seguire Cristian Garin/Guido Pella vs Jamie Murray/Jan-Lennard Struff

Court 9 a partire dalle ore 11:00

Pedro Martinez vs Federico Delbonis

non prima delle ore 13.00 Joao Sousa vs Thomas Fabbiano

a seguire Henri Kontinen/Edouard Roger-Vasselin vs Alexander Bublik/Dusan Lajovic

MASTERS 1000 MONTECARLO 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Arena (tabellone principale)

DIRETTA STREAMING – Sky Go (tabellone principale)

Foto: LaPresse