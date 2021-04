Masters 1000 Miami 2021: Jannik Sinner eguaglia Federer e Nadal in Florida

Jannik Sinner eguaglia Roger Federer e Rafael Nadal. Il 19enne di San Candido ha raggiunto per la prima volta la semifinale in un Masters 1000 a Miami, proprio come hanno già fatto in passato lo svizzero e lo spagnolo. Una similitudine che si spera possa portare fortuna all’altoatesino, che ambisce a raggiungere il vertice della classifica mondiale e di essere uno degli eredi delle due leggende del tennis.

Sia Federer sia Nadal raggiunsero la finale. Nel 2002 lo svizzero riuscì a sconfiggere l’allora numero uno del mondo Lleyton Hewitt per poi perdere l’ultimo atto contro Andre Agassi. Nel 2005, invece, lo spagnolo fu sconfitto in finale proprio da Federer in quello che è stato il primo scontro di una rivalità epica e che lo stesso nativo di Basilea ricorda spesso come uno dei match che hanno segnato una svolta per la sua carriera.

Sinner è l’ottavo teenager nella storia del torneo di Miami a centrare la semifinale a Miami. In precedenza ci erano riusciti Andre Agassi, Lleyton Hewitt, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Denis Shapovalov e Felix Auger Aliassime. A parte i due canadesi, gli altri cinque sono riusciti a raggiungere la vetta della classifica mondiale, con il numero uno del ranking che è un obiettivo futuro anche per Jannik.

Guardando in casa Italia, Sinner è anche il sesto italiano a centrare una semifinale di un Masters 1000. Il primo era stato Andrea Gaudenzi a Montecarlo nel 1995 (sconfitta con Thomas Muster). Successivamente è toccato a Filippo Volandri nel 2007 con la splendida cavalcata negli Internazionali d’Italia; mentre l’anno successivo fu Andreas Seppi a centrare il medesimo risultato ad Amburgo.

Nel 2013 Fabio Fognini raggiunse la semifinale a Montecarlo, torneo poi vinto nel 2019 (primo ed unico azzurro di sempre a vincere un 1000). Nel 2019 il quinto italiano è stato Matteo Berrettini a Shanghai e adesso è arrivato il momento di Jannik Sinner.

