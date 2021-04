Lotta, Europei 2021: Frank Chamizo è in finale per il bronzo nei -74 kg dello stile libero

I ripescaggi sorridono a Frank Chamizo in apertura di terza giornata degli Europei di lotta in corso a Varsavia, in Polonia: l’azzurro supera i due turni in programma ed in serata si giocherà la possibilità di conquistare il bronzo continentale nella categoria di peso olimpica dei -74 kg dello stile libero.

Chamizo ha iniziato battendo agevolmente nel primo turno dei ripescaggi lo svizzero Marc Dietsche, sconfitto per superiorità tecnica con il punteggio di 12-1, con l’incontro che è stato interrotto dopo 2’34”. Il lottatore azzurro ha così avuto accesso al secondo turno dei ripescaggi.

Nell’ultima sfida prima della finale per il terzo posto Chamizo invece ha avuto a che fare con il georgiano Avtandil Kentchadze, battuto, al termine di un incontro più combattuto, ai punti, con lo score di 8-2. In serata la sfida che vale il bronzo contro il russo Razambek Zhamalov.

Non ce l’ha fatta, invece, nella categoria di peso olimpica dei -86 kg dello stile libero, Simone Iannattoni, sconfitto nell’unico turno dei ripescaggi, dal polacco Sebastian Jezierzanski, vincitore per superiorità tecnica con il confronto che è stato interrotto sul punteggio di 10-0 dopo 5’58”, dunque a soli 2″ dalla naturale conclusione della sfida.

Nella categoria di peso olimpica dei -76 kg della lotta femminile, invece, è stata sconfitta nel turno di qualificazione ai quarti Enrica Rinaldi, battuta dalla tedesca Aline Rotter Focken, che si è imposta per schienamento dopo 3’27”, quando era già in vantaggio per 8-0. La tedesca è stata poi eliminata ai quarti e quindi Rinaldi non verrà ripescata.

Foto: LM / Luigi Mariani