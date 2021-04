LIVE Italia-Corea del Sud 7-1, Mondiali curling in DIRETTA: gli azzurri vincono e convincono!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19:18 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata.

19:17 Parte al meglio l’avventura degli azzurri, che in serata cercheranno la seconda vittoria contro la Cina.

19:15 L’ITALIA VINCE LA PRIMA PARTITA DEI SUOI MONDIALI!

19:14 E ARRIVA LA MAGIA DELL’ITALIA! Per un soffio riusciamo a portarci a casa un punto pesantissimo.

19:12 Queste giocate pesano come un macigno.

19:10 Time-out in corso per i nostri, la situazione resta in fase di stallo.

19:07 Gli azzurri si prendono, giustamente, del tempo.

19:05 Situazione molto affollata in house, con tre stone azzurre e due coreane, potrebbe succedere di tutto.

19:02 Al momento abbiamo tre punti dentro, ma la Corea con un buon colpo potrebbe ribaltare la situazione.

19:01 Due stone in house per i nostri, che probabilmente adesso metteranno una guardia.

18:59 Gli asiatici hanno bisogno di un mezzo miracolo, tre end al termine e cinque punti da recuperare, sarà importante per i nostri non abbassare la guardia.

18:56 Torna di mano la Corea.

18.54 Limitiamo i danni e portiamo a casa un punto dal peso specifico enorme.

18:52 Gli azzurri hanno le possibilità non solo per spazzare le stone avversarie, ma se tutto va per il meglio potrebbero arrivare pure due punti, non sarà semplice.

18:50 La Corea rischia di strappare due punti pesanti, l’Italia ha una stone a disposizione per ribaltare la situazione.

18.48 Restano due stone in house per la Corea, ma la situazione è migliorata per i nostri, bravi a levare di mezzo la guardia.

18:46 Attenzione, due stone praticamente al centro della house per i coreani, serve una reazione dei nostri, che hanno comunque a disposizione l’ultima stone, il problema è che gli asiatici hanno piazzato una buona guardia che da fastidio.

18:45 Siamo riusciti a togliere una stone asiatica dall’house, ma al momento la Corea ha comunque un punto in casa.

18:43 Gli asiatici stanno salendo di colpi.

18:41 All’Italia serve una bella giocata, i coreani hanno una stone ben difesa in house.

18:39 Situazione stabile con una stone in house per l’Italia e con una guardia per la Corea.

18:37 End nullo, si va al settimo con l’Italia ancora di mano, scelta condivisibile degli azzurri.

18:36 Non ci sono stone in house, l’Italia ha la possibilità di portare a casa un punto con molta serenità.

18:35 Bella giocata di Yeong Seok Jeong e compagni, adesso la stone più vicina al centro è asiatica, serve tanta concentrazione per questi ultimi tiri.

18:34 I coreani hanno solo una guardia, per il resto tutte le loro stone sono state spazzate via dai nostri.

18:32 Ribalta la situazione l’Italia, che a quattro stone dalla fine si trova con due pietre in casa.

18:30 Determinante fare punti in questo end, che ci vede di mano.

18:27 Buona fase di gioco per gli asiatici, che piazzano una stone al centro della house, i nostri devono reagire.

18:25 I coreani piazzano una guardia.

18:23 Si riparte, azzurri con due stone in house.

18:21 Abbiamo superato metà gara, questo end potrebbe già essere decisivo.

18:19 Riesce la giocata miracolosa alla Corea, che per un soffio porta a casa un punto, adesso l’Italia torna di mano.

18:16 Si prendono del tempo i coreani, è un momento estremamente delicato.

18:14 Restiamo con tre punti al momento, gli azzurri hanno piazzato una guardia, è tutto nelle mani degli asiatici.

18:12 Magiaaaa dei nostri, che piazzano tre stone in house, mancano due colpi al termine e la Corea è di mano, vediamo cosa succederà.

18:10 Arriva una bella giocata della Corea, che piazza una stone molto vicina al centro, noi abbiamo comunque due stone in house, ma al momento il punto sarebbe per gli asiatici.

18:08 Tre stone in house per i nostri, i coreani giocano in difesa piazzando due guardie.

18:06 Gli azzurri partono forte con due stone in casa, rubare punti qui significherebbe fare un enorme passo verso la vittoria.

18:04 Si va al quinto end con la Corea ancora di mano, vediamo se riuscirà a sbloccare il tabbellino.

18:02 Niente da fare, i coreani spazzano via la nostra stone, ma non riescono a tenere la loro in house, end nullo.

18:01 Arriva finalmente una reazione di Yeong Seok Jeong e compagni, che hanno la possibilità di portare a casa un punto.

17:59 Ancora bene l’Italia, che riesce a spazzare via due stone coreane e resta con due pietre in house.

17:57 Gli azzurri partono bene con una stone in house e con un’altra di guardia.

17:54 La Corea continua ad essere di mano nel quarto end.

17:52 MAMMA MIA CHE GARA STANNO FACENDO GLI AZZURRI! Nonostante i coreani fossero di mano Retornaz e compagni riescono a strappare due punti pesantissimi. Errore madornale degli asiatici nell’ultimo colpo, fino a quel momento avevamo solo un punto in house, ma colpendo la loro stone di guardia hanno regalato un secondo punto ai nostri.

17:49 La Corea spazza via la stone che stava di guardia alla nostra, ma al momento il punto è nostro.

17:46 Altra gran giocata degli azzurri, che spazzano via la stone avversaria. I nostri hanno una pietra in house con due stone avversarie di guardia, vediamo come se la giocheranno i coreani.

17:44 Al momento una stone in hose a testa, quella degli asiatici è più vicina al centro.

17:42 Nel terzo end ad essere di mano saranno i coreani.

17:41 GIOCATA PAZZESCA DEGLI AZZURRI! Retoranz e compagni portano a casa tre punti pesantissimi, bravi ad approfittare di un’imprecisione dei coreani.

17.39 Attenzione! Erroraccio dei coreani, che prendono in pieno la propria stone di guardia, l’Italia ha due punti facili in saccoccia, ma con una giocata di classe potrebbero arrivarne addirittura 3!

17:37 La situazione per la Corea non è facile, perchè c’è una stone asiatica che fa di guardia proprio alla stone azzurra più vicina al centro. Se Yeong Seok Jeong e compagni dovessero spazzare via la nostra pietra, rimarrebbe comunque un’opportunità all’Italia di fare punti.

17:34 A due stone dalla fine l’Italia porterebbe a casa solo un punto, i coreani sono riusciti a portare in house una stone, che è leggermente più vicina al centro rispetto alla nostra seconda.

17:33 Si prende un po’ di tempo la Corea, che vuole studiare bene la situazione.

17:32 Ribaltano la situazione gli azzurri, che adesso si trovano con due stone in house e con l’ultimo tiro a loro disposizione, bisogna sfruttare questa occasione.

17:31 Nel secondo end al momento la Corea si trova con una stone al centro della house e con altre due di guardia.

17:30 Primo end nullo, nessuna delle due squadre è riuscita a strappare un punto, di conseguenza l’iItalia resterà di mano.

17:27 SI PARTE!

17:24 L’Italia inizierà questa partita di mano, di conseguenza tirerà l’ultima stone con l’obiettivo di smuovere subito il risultato a nostro favore.

17:21 Retornaz e compagni romperanno il ghiaccio contro la Corea del Sud, una squadra da non sottovalutare, ma ampiamente alla portata.

17:18 L’Italia parte con ambizioni, l’obiettivo è senza ombra di dubbio il pass olimpico, che alla vigilia, se tutto andrà per il meglio, potrebbe essere alla portata degli azzurri.

17:15 Per quanto riguarda invece le medaglie, le formazioni che concluderanno il round robin in prima e seconda posizione passeranno direttamente in semifinale, mentre gli altri due posti a disposizioni se li giocheranno le squadre dal terzo al sesto posto, che dovranno passare da un playoff eliminatorio.

17:12 La formula del torneo è abbastanza complessa: quattordici squadre si sfideranno in un round robin (tutti contro tutti), al termine del quale le prime sei qualificate strapperanno il biglietto per Pechino 2022.

17:09 Siamo giunti al momento più importante della stagione, oggi a Calgary (Canada) parte la rassegna iridata, che si protrarrà fino a domenica 11 e che metterà in palio sei pesantissimi pass per le Olimpiadi del 2022.

17:06 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, match inaugurale dei Mondiali di curling 2021.

Foto: LaPresse/Marco Alpozzi