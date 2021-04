LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano 27-38, Serie A basket in DIRETTA: la squadra di Messina allunga nel secondo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

27-40 Piazzato di Leday, +13 Armani Exchange sul quale Pozzecco chiama il primo time out della partita.

27-38 TRIPLA di Micov, massimo vantaggio Olimpia.

27-35 Bilan interrompe l’emorragia della Dinamo.

25-35 Rubata di Shields a Gentile e facile layup in campo aperto.

25-33 LEDAY DA TRE! Il 2 dell’Olimpia firma il settimo punto consecutivo.

25-30 TRIPLA di Spissu.

22-30 Leday si riscatta subito dall’altra parte, 6’00” all’intervallo lungo, 1-1 la situazione falli del periodo.

22-28 Canestro di Treier che batte la marcatura di Leday.

20-28 Penetrazione di Micov che scarica per Leday, piazzato a bersaglio dalla media.

20-26 Dentro il libero supplementare.

20-25 LEDAY! Canestro in entrata in contropiede con il fallo subito da Kruslin, potenziale gioco da tre.

20-23 Delaney da centro area, 7’37” sul cronoemtro.

20-21 TRIPLA di Katic.

17-21 Correzione a rimbalzo di Cinciarini dopo la tripla sul ferro di Rodriguez.

17-19 Happ si appoggia al tabellone per il -2 Sassari in apertura di secondo periodo.

INIZIA IL SECONDO QUARTO

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

15-19 TRIPLA del “Chacho” Rodriguez che chiude il parziale di 6-0 in favore del Banco di Sardegna.

15-16 Altra persa di Milano con Moraschini e Katic minimizza lo svantaggio sassarese in contropiede.

13-16 Persa di Milano e Kruslin va a depositare in contropiede il -3, 1’32” per chiudere il primo quarto, Sassari ha esaurito il bonus, tre falli per Milano.

11-16 Happ dall’area riporta la Dinamo sul -5.

9-16 Un libero realizzato da Wojcicechowski.

9-15 Burnell interrompe il parziale in favore di Milano, 3’05” al termine del primo quarto.

7-15 Ancora Shields con un piazzato dall’area.

7-13 TRIPLA di Shields.

7-10 SCHIACCIATA di Tarczewski.

7-8 Shields con un jumper dall’area, Milano passa avanti, 5’52” da giocare nel primo quarto.

7-6 Piazzato di Brooks dalla media.

7-4 SCHIACCIATA di Burnell in contropiede, su assist di Spissu.

5-4 Ottimo movimento di Bilan dal post basso.

3-4 2/2 per l’ex Barcellona.

Burnell manda in lunetta Delaney con il primo fallo della partita.

3-2 Penetrazione di Shields, 8’15” sul cronometro del primo quarto.

3-0 TRIPLA di Spissu per aprire il match.

PALLA A DUE!

20.43 I QUINTETTI, SASSARI: Bendzius, Bilan, Burnell, Gentile, Spissu; MILANO: Brooks, Delaney, Micov, Shields, Tarczewski.

20.41 Inno di Mameli al PalaSerradimigni, tra pochissimo si comincia.

20.40 ARBITRI: Carmelo Lo Guzzo, Alessandro Vicini e Giulio Pepponi.

20.38 Il roster della Dinamo Sassari: Bendzius, Bilan, Burnell, Chessa, Gandini, Gentile, Happ, Katic, Kruslin, Re, Spissu, Treier. Coach: Pozzecco.

20.35 Dieci minuti alla palla a due del match, le squadre stanno ultimando il riscaldamento al PalaSerradimigni di Sassari.

20.30 Ettore Messina lascia dunque fuori Kyle Hines, Michael Roll, Kevin Punter e Luigi Datome.

20.25 Questo il roster dell’Olimpia Milano:

Roster Olimpia a Sassari: 2 LeDay 3 Moretti 5 Micov 9 Moraschini 13 Rodriguez 15 Tarczewski 19 Biligha 20 Cinciarini 23 Delaney 31 Shields 32 Brooks 81 Wojciechowski #insieme — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) April 14, 2021

20.20 Sono 48 i precedenti tra Dinamo e Olimpia in Serie A, 30 le vittorie dei meneghini contro le 18 dei sardi.

20.15 Buonasera a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Dinamo Sassari-Olimpia Milano, match valido per la ventisettesima giornata del campionato LBA Serie A 2020-2021.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Banco di Sardegna Dinamo Sassari-AX Armani Exchange Olimpia Milano, match valido per il posticipo della ventisettesima giornata del campionato LBA Serie A 2020-2021.

Entrambe le squadre arrivano al match del PalaSerradimigni di Sassari mentre stanno vivendo un periodo difficile in campionato. Dopo l’eliminazione dalla Champions League la Dinamo di coach Gianmarco Pozzecco è incappata in due sconfitte consecutive in Serie A, prima in casa contro Bologna in un’incontro dominato dalle V Nere (77-108), poi con Treviso nell’ultimo turno, 89-85 al PalaVerde di Villorba. Il discorso playoff per la compagine sarda non è comunque assolutamente in discussione, ma ora Spissu e compagni dovranno cercare di ritrovare la migliore condizione per chiudere la regular season nella miglior posizione di classifica possibile. Attualmente il Banco di Sardegna è quinto con un record di 14-8.

Dopo aver centrato la qualificazione ai playoff di Eurolega, che a Milano e in generale al basket italiano mancavano dalla stagione 2013-2014, la squadra di coach Ettore Messina ha trovato a sorpresa tre k.o. di fila in Serie A, nell’ordine Venezia (69-63), Varese (81-83) e per ultima Brindisi nello scontro diretto del PalaPentassuglia, 80-71 che ha permesso ai pugliesi di scalzare l’Armani dal primo posto in classifica, nel quale l’Olimpia era stabile praticamente da inizio campionato. Per le scarpette rosse sarà dunque importante cercare di invertire subito la rotta a partire da stasera in campionato, per riacquisire le certezze che la squadra favorita per la vittoria dello scudetto (dopo la conquista di Supercoppa e Coppa Italia) necessita.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Dinamo Sassari-Olimpia Milano, ventisettesima giornata del campionato LBA Serie A 2020-2021. Palla a due prevista per le ore 20.45 al PalaSerradimigni. Buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle 20.15.

